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1顆地球當成1.75顆使用　生態越界日再破紀錄提前到來

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▲中非熱帶雨林的碳存量與森林象息息相關，此為雨林示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲生態越界日不斷提前的主要原因是二氧化碳持續上升。此為雨林示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

愛護地球人人有責，環境保護的議題是各國都在提倡的，根據全球生態足跡網絡（GFN）報告顯示，「生態越界日」（Earth Overshoot Day）將提前到來，過去20年提前2兩個月到來，今年將打破紀錄，於7月29日提前3個月到來。

加州奧克蘭的（Oakland）的環保團體發佈聲明表示，人類對大自然的需求超過地球生態系統可以再生的時間，意味著人類目前使用地球資源的速度，比地球生態系統可以再生的速度快1.75倍，相當於使用1.75顆地球。

人類大面積砍伐森林、土壤侵蝕、生物多樣性喪失，以及大氣中二氧化碳累積，導致氣候變化劇烈，更頻繁的極端天氣事件導致世界各地都在發生。

根據外媒報導，自1996年來，每年生態越界日都在提早。1993年在10月12日，2003年則在9月9日，2017年持續提前一個月到8月1日，時隔兩年，又將提前至7月29日。

聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方大會（COP25）預定12月在聖地亞哥舉行，智利環境部長施密特（Maria Carolina Schmidt Zaldivar）表示，「決定性行動的重要性變得越來越明顯。」

▼全球生態足跡網絡報告指出，生態越界日每年都在提前。（圖／翻攝自twitter／Footprint Network）

▲生態越界日。（圖／翻攝自twitter／Footprint Network）

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關鍵字：生態,地球,資源

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