阿拉伯富豪45億冰山計畫　拖冰山5000英里解家鄉的渴

▲阿拉伯富豪阿爾謝希計畫拖行冰山解決乾旱問題。(圖/翻攝自推特/Abdulla2Alshehi)

實習記者陳威翰/綜合外媒報導

中東地區以氣候炎熱著稱,長期以來也面臨缺水問題,因此尋找解決方法向來都是關注焦點。一位阿拉伯富豪提出大膽的計畫,要「把冰山拖來阿拉伯」如果此計畫成功,預計將可以在5年內提供100萬人的用水給阿拉伯聯合大公國。

