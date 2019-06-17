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南美3國大停電影響4800萬人　交通癱瘓兒度過「最黑暗父親節」

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▲▼阿根廷發生大規模停電。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷陷入黑暗。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南美洲國家阿根廷、烏拉圭與巴拉圭16日發生大停電，經過當局努力修復供電系統後，阿根廷幾乎已恢復98％電力，烏拉圭及巴拉圭的「黑暗情形」也逐漸好轉。阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）則透過推特表示，這是前所未見的案例，將會展開徹底調查。

CBS新聞報導，此次停電中，受到影響的人數約有4800萬，這波大規模停電從16日上午7時開始，當時一個重要的阿根廷互聯系統失去作用。所幸，經過政府單位的修復，被影響的3個南美洲國家多數恢復了電力。

阿根廷選民16日上午被迫使用手機的燈光，試圖在州長選舉中投票。大眾運輸無法行駛，商店沒辦法營業，依賴家庭醫療設備的病人則得帶著發電機前往醫院，情況一度相當混亂。

24歲的阿科斯塔（Lucas Acosta）住在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，停電時正準備與朋友吃飯，最後只能取消計畫，「更糟糕的是，今天是父親節，我才剛跟鄰居聊天，他告訴我他無法見到兒子。」阿根廷能源部長洛佩特吉（Gustavo Lopetegui）形容，這是從未發生過的事件。

據了解，阿根廷電網長期陷入失修狀態，變電所與電纜未能升級。馬克里上任以後便表示，必須採取漸進式的緊縮政策，來重振國家陷入困境的經濟狀況，此舉可以填補電力單位因管理不善而造成的長年虧損。

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關鍵字：阿根廷,南美洲,停電,電力

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