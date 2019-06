男大生用變性濾鏡扮16歲少女　意外揪出剛受表揚的「戀童癖警察」！

▲網路上潛藏很多戀童癖,專對未成年者下手。非當事者。(示意圖/pakutaso)



國際中心/綜合報導

舊金山灣區20歲的亞裔大學生伊森(Ethan),不久前得知女性友人被網友騷擾,於是他親自假扮成女學生,在網路上創建一個帳戶叫艾斯特(Esther),打算用這假帳號來揪出潛藏的「戀童癖」網友,避免更多人受害,想不到無意間釣出一名受過表揚的員警,私底下竟然是個對未成年少女情有獨鍾的變態。

▲警察竟然私下對未成年少女傳騷擾訊息。(圖/翻攝自聖馬刁市警局)



據CBS News報導,最近Snapchat的拍照功能中有一款濾鏡很流行,可以替人物進行性別變換,伊森就用此功能把自拍偽裝成小女生,並放到交友軟體Tinder上,打算看看裡面究竟有多少戀童癖。

A Bay Area college student used a Snapchat filter to pretend he was an underage girl online and take down a police officer allegedly looking to hook up on Tinder. https://t.co/BXpFDChJ1C