　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年輕時沒事！長大生理期「頭痛想吐樣樣來」　女網友狂+1...勸及早就醫

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

生理痛,肚子痛,便秘,腹痛,經痛,生理期,月經。（圖／記者李佳蓉攝）

▲部分女性都有生理痛的困擾。（圖／記者李佳蓉攝）

記者張嘉晏／綜合報導

年輕時生理期來還可以生龍活虎趴趴走，但隨著年齡增長，不少女性都發現身體有走下坡的趨勢，月經來時只想躺在床上休息，想動也動不了。一名女網友就有這樣的困擾，但不知道是因為年紀到了還是身體虛了，因此上網詢問，才發現許多網友們都有相同情形。

一名女網友在PTT女孩版上發文，她表示小時候生理期來時都不會有生理痛，和平常的差別就是「需要換衛生棉而已」。但是到了高中、大學後，生理期報到時她總是覺得下半身重重的，沒有食慾、也感受到體力下降；隨著年紀增長，更是只想躺在床上懶得動，因此詢問大家是否也有相同狀況，「不知道是因為年紀的關係，還是身體比較虛弱？」

請繼續往下閱讀...

▲▼便利商店,購物,女性用品,生理用品,衛生用品,生理期,衛生棉,月經。（圖／記者周宸亘攝）

▲明明年輕時只是「有沒有墊衛生棉」的差別，老了以後卻各種痛+體虛。（圖／本報資料照）

女鄉民們深有同感，「唉~我也是同樣的狀況！以前沒感覺，長大後才知道什麼是經痛」、「除了生理痘跟換衛生棉經期都滿舒適，聽妳這樣講滿怕的」、「+1，以前生龍活虎的，現在嚴重的話還要臥床」、「以前不會頭痛，現在頭痛想吐樣樣來」、「上大學後就會開始痛+暈+冒冷汗」。

另外也有人分享自身經驗，表示生理期的不適感已藉由「運動和飲食」減輕，「我練深蹲快一年了，覺得經痛有點改善」、「慢慢戒冷飲冰品寒性食物才症狀減輕」、「血液循環變差了，生個小孩可改善許多」。

其實生理痛分為「原發性經痛」跟「繼發性經痛」兩種，原發性經痛是因為初經來時子宮不穩定，但是疼痛感會隨著年紀增長減輕；繼發性經痛則是「原本不會痛」，但年紀越大痛感更加劇。婦產科醫生也指出，繼發性生理痛與子宮內膜異位、子宮肌腺症等「器質性病變」有關，建議有症狀要就醫檢查，不要拖到想懷孕生子時，才發現問題已經嚴重到沒有轉圜的餘地。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►經痛該不該看醫生？從2方面來判斷　「忽然痛」要注意

ET快訊
男星和女經紀人開房7hrs「手上驚見驗孕棒」　妻心碎刪光親密
連踩2禁忌！長輩臭罵黃小柔「詛咒婚姻」公公沉默30秒說話了
女學生跑趴遭陷害扒光「醉男脫褲排隊」　昏倒前看閨蜜冷笑走掉

關鍵字：月經,生理期,經痛,繼發性經痛,PTT

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／口罩妹突嬌喘「喔～不要」忘情擺臀蠕動！運將嚇歪4字秒堵嘴...網全看傻眼

拼清晨6點首映《復仇者4》：歷史性的一刻！　上千網友揪夜排

警車突開警示燈！喇叭一按「靠邊停車」　女駕駛秒配合...結局太糗了

夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元　媽媽社團狂分享：怕以後吃不到

影／高中生鹽酥雞攤點「50鼠，不加」她愣住！店員崩潰實錄...同業秒懂哭了

影／空氣清淨機亮紅燈！她看到濾網秒傻眼：開半年了　釣出一票中招網友

21歲女孩凌晨墜17樓身亡！父親整理遺物竟發現驚人秘密

嗆「三重老大吃屎」延燒6日！網狂爆卦「E奶妻護航」　連千毅喊告了

交大123周年校慶　交通部長林佳龍「期許領軍台灣隊打世界盃」

正宮轉頭心碎！棕髮小三「甜躺男友懷」…冷瞥示主權　千人讚顏值：妳輸

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

敏感口罩妹車上突嬌喘：喔～不要　運將嚇壞祭「神器」她秒閉嘴閃人

華晨宇連唱8個是誰　連那英都認輸了！

作家母胎單身28年相親無數次　堅持以素顏示人寫下奇葩經歷

交大123周年校慶　交通部長林佳龍「期許領軍台灣隊打世界盃」

正宮轉頭心碎！棕髮小三「甜躺男友懷」…冷瞥示主權　千人讚顏值：妳輸

年輕時沒事！長大生理期「頭痛想吐樣樣來」　女網友狂+1...勸及早就醫

「夜市盲包」假的？2人異地同抽「4對奶罩」　Google物流公司揭真相

求職者「10個有9個沒帶履歷」！他一聽原因心好累　網白眼：公司可以進步嗎

打假新聞　黃昆輝基金會調查：7成民眾認為國安比新聞自由重要

Uber司機怒吼「4/21凱道上見！」　交部：4/26非修法大限

台政大生組「青年抵制假新聞陣線」　送《批判的媒體識讀》給中天等6電視台

學校集點數！兒換「一組跳繩」媽傻住：該罵還該誇？　背後原因惹哭網

台鐵工會擬訴訟討回3億加班費！　林佳龍：希望是最後選項

直搗Lamigirls休息室　隊員包圍沈玉琳「上衣快爆了」

交大123周年校慶　交通部長林佳龍「期許領軍台灣隊打世界盃」

每個人都有無可取代身價　周乃翔一年拼超過1億元壽險保額

李毅遭強制出境　蔡英文：他的言論危及台灣安全必須請他離境

運將供線索破「醋男殺情敵案」獲頒1萬5　樹林警友：恢復發放破案獎金

五十肩痛炸！疑中風、乳癌...4大內科病纏身「3招檢驗」

中職／尼克斯對決伍鐸　運彩看好桃猿勝富邦

野生3藝人坐路邊聊天！　她0偽裝被認出…網全歪樓：不是剛出獄嗎

統促會取消遊行　近千「護台抗中」人士不退高喊口號

4歲弟弟中空台摸到槍　下秒扣扳機…直接對6歲姊姊爆頭

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

生活熱門新聞

裝潢工走到肉爛掉、脫衣噴血：在..

警察廣播喊「靠邊停車」她照做糗..

白沙屯媽祖駐駕火鍋店　信徒樂：..

跟「這星座」交往最氣！網怨：超..

高中生「50鼠，不加」女店員傻..

做大夜保全拚國考！爽領37K想..

多數老師是人生勝利組　苦過的他..

老公月薪4萬　幼稚園學費18...

一票求職者不自帶履歷！原因令他..

姪女美甲噴3千他怒公審　網打臉..

東京著衣瀕破產　淪市場倒閉特賣

LINE排行第一貼圖「隨你填」..

夜市盲包假的？2人異地同抽4奶..

嫌手機貴！男客「X你娘」店員神..

更多熱門

相關新聞

逛租房網！他一看「好屋全限女」嘆氣

許多人到外縣市讀書、工作都會租房子，一名網友在PTT表示，最近想在台北市找地方住，到租屋網查詢，卻發現不少房東都列出「限女生」的條件，讓他只能看著好房子嘆氣，也忍不住問「出租房屋為何那麼多限女生才能住？」看到貼文後，其他人紛紛留言熱論，還有人說其實租給男生比較好，「女生都毛很多」。

跟「這星座」交往最氣！網怨：超自我中心

警察廣播喊「靠邊停車」她照做糗爆

他到職2周發燒！老鳥私下開酸：沒凍頭

想心靈充電！他推舒壓新招「約抱」網秒懂

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

調查曝：男生喇舌最想被摸的地方

港女箱屍案／「孕肚不是我的種！」男友認殺人

快訊／樹林焚化廠維修人員遭風機捲入　肢體絞碎慘死

剛要吻新娘！前女友「婚紗上台」搶人超展開

21歲女孩墜17樓亡　父親發現背後秘密

青峰歌唱一半…看到「他」驚喜現身爆淚！

夫消失3天　她驚見天花板有手臂

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

酒店少爺身體扭曲「眼珠上吊」　暴斃街頭

女全裸詭困公寓！警消入內驚見滿牆血

夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元

韓名演員「吸安非他命路上亂跑」被車撞

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」勝利現況曝光！

蔡依林首登《歌手》網一聽跪了

23歲存到100萬！瑤瑤「細節省錢法」曝光

更多

最夯影音

更多

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面