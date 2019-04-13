年輕時沒事！長大生理期「頭痛想吐樣樣來」　女網友狂+1...勸及早就醫

▲部分女性都有生理痛的困擾。（圖／記者李佳蓉攝）

記者張嘉晏／綜合報導

年輕時生理期來還可以生龍活虎趴趴走，但隨著年齡增長，不少女性都發現身體有走下坡的趨勢，月經來時只想躺在床上休息，想動也動不了。一名女網友就有這樣的困擾，但不知道是因為年紀到了還是身體虛了，因此上網詢問，才發現許多網友們都有相同情形。

一名女網友在PTT女孩版上發文，她表示小時候生理期來時都不會有生理痛，和平常的差別就是「需要換衛生棉而已」。但是到了高中、大學後，生理期報到時她總是覺得下半身重重的，沒有食慾、也感受到體力下降；隨著年紀增長，更是只想躺在床上懶得動，因此詢問大家是否也有相同狀況，「不知道是因為年紀的關係，還是身體比較虛弱？」

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▲明明年輕時只是「有沒有墊衛生棉」的差別，老了以後卻各種痛+體虛。（圖／本報資料照）

女鄉民們深有同感，「唉~我也是同樣的狀況！以前沒感覺，長大後才知道什麼是經痛」、「除了生理痘跟換衛生棉經期都滿舒適，聽妳這樣講滿怕的」、「+1，以前生龍活虎的，現在嚴重的話還要臥床」、「以前不會頭痛，現在頭痛想吐樣樣來」、「上大學後就會開始痛+暈+冒冷汗」。

另外也有人分享自身經驗，表示生理期的不適感已藉由「運動和飲食」減輕，「我練深蹲快一年了，覺得經痛有點改善」、「慢慢戒冷飲冰品寒性食物才症狀減輕」、「血液循環變差了，生個小孩可改善許多」。

其實生理痛分為「原發性經痛」跟「繼發性經痛」兩種，原發性經痛是因為初經來時子宮不穩定，但是疼痛感會隨著年紀增長減輕；繼發性經痛則是「原本不會痛」，但年紀越大痛感更加劇。婦產科醫生也指出，繼發性生理痛與子宮內膜異位、子宮肌腺症等「器質性病變」有關，建議有症狀要就醫檢查，不要拖到想懷孕生子時，才發現問題已經嚴重到沒有轉圜的餘地。

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