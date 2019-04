藏在星巴克和酒吧中間66年！　英國特務機構GCHQ基地曝光

▲ 英國倫敦街頭隱身多少情報單位?(示意圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

英國情報機構「政府通訊總部」(GCHQ)隱身在倫敦市中心66年都沒人發現,近日才首度公開位置。這間看似平凡無奇的紅磚老房子,夾在一間星巴克和一間酒吧中間,一般人經過或許不會多看幾眼。GCHQ近日遷出此地後,才揭露這棟矮房就是他們的基地,讓不少人大吃一驚。

據BBC報導,雖然66年來沒有人發現這棟建築的真實身分,但附近居民多少猜到它與一般的辦公樓不同。隔壁酒吧的員工受訪時表示,「是...是MI6(軍情六處)嗎?」「我們不太喜歡討論這個。」另一頭,星巴克的員工知道得更少,只說「它非常神祕。」

