全球暖化加劇影響6200萬人　聯合國：元首不要只會演講！

▲WMO發布2018年度報告,警示應具體改善全球暖化問題。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

世界氣象組織(WMO)在28日公布一份2018年度報告,因全球暖化加劇,在去年有6200萬受到極端氣候影響,其中還有200萬人被迫搬搬離家園。對此,聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)警告各國必須擬定具體可行計劃,改善全球暖化,否則將會造成「不可逆現象」。

根據外媒報導,報告書指出,和2017年的海平面相比上升了3.7毫米,上升幅度有史以來最高紀錄;熱浪和森林大火造成1600死亡,光美國就損失高達240億美元(約新台幣7200億元);洪水影響超過3500萬人,另外還有常突襲美國的颶風災害就造成490億美元(約新台幣1.47兆元)的損失。

另外,報告更顯示,由於近年來氣溫不斷升高,2015-2018年是有史以來最熱的年份,全球的平均溫度比工業化前高出約攝氏1度,但古特瑞斯表示,到了本世紀末,可能會再升高攝氏3-5度,因此必須先做好防患未然的準備,這樣的數據令人擔憂,證實了氣候行動的緊迫性,希望各國元首不只會演講,而是真正督促、實施具體政策。

▼洪水影響超過3500萬人,損失慘重。(示意圖/達志影像/美聯社)

35+ M people affected by floods

1600+ deaths associated with heatwaves & wildfires

2M+ people displaced by climate-related disasters



