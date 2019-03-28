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「潑漆妹」灑碎國旗！和韓粉爆衝突　怒喊「韓國瑜賣台」

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記者洪靖宜、賴君欣、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國局結束港澳深廈拚經濟交流之旅，28日中午抵達高雄機場，市府安排韓國瑜在機場管制區內接受聯訪，聯訪結束後，當韓國瑜搭車離開時，獨派團體「FETN蠻番島嶼社」成員等在機場側門，曾經在228闖入慈湖陵寢朝蔣介石棺疚潑灑紅漆的「潑漆妹」郭潤庭，從成員包包拿出碎國旗丟在地上，隨即與韓粉發生扭打衝突。

▲潑漆妹怒嗆韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲「潑漆妹」郭潤庭在現場和韓粉爆發衝突。（圖／記者賴君欣攝）

▲潑漆妹怒嗆韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲「FETN蠻番島嶼社」成員在現場高喊「反對一國兩制、韓國瑜出賣台灣」。（圖／記者賴君欣攝）

「FETN蠻番島嶼社」成員在現場豪灑已撕毀的國旗，韓粉阿伯見狀上前推了一把，阿伯被架拐子推倒在地，雙方爆發激烈口角及肢體衝突，「FETN蠻番島嶼社」成員在現場高喊「反對一國兩制、韓國瑜出賣台灣」。其中一名成員郭潤庭說，韓國瑜去香港、澳門拜訪特首，走進去中聯辦、 國台辦都是中國併吞台灣的統戰機構，韓國瑜不敢說台灣，也不敢拿出中華民國國旗，韓國瑜說想要選特首，所有都行為都在出賣台灣。

郭潤庭說，韓國瑜之前選前說經濟一百分，政治零分，但韓國瑜出賣的是台灣的主權，「我們要代表台灣人，反對韓國瑜賣台的行為 」，以前選舉都是中國背後資金勢力支持，還指控多家電子媒體，反對一國兩制、和平協議，反對中國併吞台灣。

▲潑漆妹怒嗆韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲「潑漆妹」郭潤庭。（圖／記者賴君欣攝）

這位郭潤庭就是曾在228闖入慈湖陵寢朝蔣介石棺疚潑灑紅漆的「潑漆妹」，同時獨派團體「FETN–蠻番島嶼社」發言人，現場和成員齊喊口號「九二共識就是變成紅色！」、「和平協議就是中國統治！」、「一邊一國台灣、中國」。警方深怕場面失控，將雙方架開後，一路護送獨派團體成員離開。

▲地板碎國旗。（圖／記者洪靖宜攝）

▲地板留有碎國旗。（圖／記者洪靖宜攝）

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關鍵字：潑漆妹,蠻番島嶼,獨派

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