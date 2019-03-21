避免壽險包下整檔債券ETF　金管會擬限「單一投資人不超過5成」

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

壽險公司包下整檔債券ETF，遭金管會盯上。金管會決定從發行面著手管，近期證期局找來投信公會，擬要求已發行的、高集中度的債券ETF，必須提出改善計畫，在1年內改善；針對新掛牌的債券ETF，則要求單一投資人不得超過5成、半年內要降到3成。

壽險業每年新契約保費與續期保費收入3.5兆元，國內投資標的無法有這樣的容納量，但金管會又嚴管海外投資上限不得超過65%，壽險業只好大舉投入新台幣計價、投資海外債券的債券ETF。卻引發有部分債券ETF被單一壽險公司包下的情況。

請繼續往下閱讀...

其中，包括南山人壽、富邦人壽、台灣人壽，都被金管會點名投資債券ETF有高集中度。

金管會證期局今天(21日)指出，投信投顧公會已針對這現象，提出3大措施：第一，要求投信業者強化債券ETF對投資人分散性。針對這部分，擬要求已發行的、高集中度的債券ETF，必須提出改善計畫，在半年到1年內改善完成；另針對新掛牌的債券ETF，要求單一投資人不得超過5成、半年內要降到3成。

第二是預計加強推廣更多投資人來認購；第三是強化ETF流動性和報價功能，每一檔ETF都要找到流動性造市者，當市場上在交易時，最佳買賣價差不能超過1%，流動性提供者則給手續費優惠。

據金管會統計，目前已發行債券ETF共51檔，共有9家投信發行，包括元大、國泰、復華、群益、富邦、凱基、新光、台新、中信投信。共有15家壽險公司，投資51當中47檔債券ETF，規模達5007億元，壽險業投資佔整體債券ETF發行規模達97.7%。