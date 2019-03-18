遭捷運拒載、嚇哭女高中生！她是「大魔神」　堅持做獨特的自己

圖文／鏡週刊

如果有時光機，你會想去看哪段時光？

大魔神：

我很喜歡現在的生活，過去沒有什麼好留戀的，我不會想回去看。雖然我喜歡科幻片，好奇未來的樣子，但這個世界就像蝴蝶效應一樣，改變一件事，就會一連串的改變，未來就等來了再說吧。

臉上是雪白的粉底，點綴幾顆黑鑽，眼睛是血紅色的角膜變色片，頭髮綁上各種塑膠片，網友稱她「大魔神」，有媽媽帶著小孩走過去，連忙把小孩的睛睛摀住：「不要看，晚上會做惡夢。」有的人則是尖叫，還有高中女生被嚇到哭，大魔神隔著厚厚的妝努力擺出無辜的表情：「我什麼都沒有做啊…他們這些反應，我覺得有點阿雜（心煩）。」

最讓大魔神氣憤的是：「我常被捷運拒載，有次還跟站務人員吵了一個多小時。」根據捷運運輸法規定，站務人員可以依民眾檢舉，以妨礙風化等理由拒絕乘客，那怎麼辦？「站務人員叫我去搭公車，因為公車沒有拒載的規定…難道一個顏面受傷的人要搭捷運，我也可以檢舉他樣子太嚇人，要求捷運局拒載嗎？」

這就是做自己的代價，要不時對抗外界的眼光。大魔神向我們展示一張10年前的舊照，那是流行雜誌的街拍單元，雜誌編輯在西門町捷運站外拍她的照片。大魔神戴著防毒面具、皮褲、誇張的妝髮：「十年前，大家反而不太在意我這種打扮，也沒被捷運拒絕過。」她笑自己現在若戴防毒面具上捷運，一定會被當成鄭捷了。這種恐慌還有地區性差異：「台北很多人申訴我穿這樣，高雄、台南的店家卻因為我穿得不一樣，特別請我吃東西。」

大魔神逛街、吃飯，有時連倒垃圾也會以獨特的打扮出門：「我喜歡科幻片，第一次看到《第五元素》就被深深吸引。」她的打扮受科幻片、cyber文化影響。她從小不愛粉紅色、可愛飾品，喜歡恐怖小說：「我小時候很普通，不是什麼特別的孩子。」普通的孩子只有在虛構的魔幻世界裡，才是萬中選一的哈利波特。

她在台中長大，從小父母離異，跟著奶奶長大：「我的家庭比較沒什麼溫暖…後來，青春期算有點叛逆吧，開始蹺家蹺課。」她一心想離開家，16歲就搬到台北，「也沒有工作，就一個人上來了。」

身處異鄉，她並不害怕，也不孤單，因為這是做自己的開始。她迷日本視覺系樂團，認識一群跟她一樣熱愛特殊打扮的朋友。她興致高昂地描述一種特殊的打扮「異色姬」，是將全身塗滿顏料的裝扮：「我很想試這個，但這個太費工了，而且台灣都沒什麼人在玩。」語氣有些感傷，年輕時，一起打扮的朋友都因工作、婚姻回歸一般人生活，「有時候覺得一個人玩沒意思，也有點想放棄了。」神獸青鸞找不到同伴，最後只能對著鏡中倒影跳舞。

她在台北當過服飾店店員，賣過自己做的手工飾品，還當了2年做木門的工匠，但不論做什麼，她都堅持自己的風格：「做木工不可能穿這樣，但我一定還是會染髮、刺青、穿環，同事還是覺得我怪吧。」至於家人，因為感情淡漠「他們很保守，我不想被念，反正一年只回家幾次，就穿一般一點。」家人至今沒看過她「做自己」的模樣。

不過，她現在不孤單了。幾年前到運動中心射箭，一身奇特的打扮反而吸引射箭教練攀談：「他覺得我很特別。」教練後來成了她的丈夫，而大魔神並沒有像她的朋友們為了婚姻而變得「正常」：「他和他的父母都很能接受我這個樣子。」她的婚紗照便是：正常的新郎配上一個畫了骷顱妝的新娘。

她現在有一個5個月大的女兒，「我本來擔心生小孩，要放棄自己喜歡的事，不能再穿成樣…但如果一個人不能做自己喜歡的事，那活著也沒什麼意思了。」不怕自己的小孩被嚇到嗎？「我會從小教育她，世界有不同的人，妳不必變成跟她們一樣，也不必討厭她們。」

小孩長大後的家長會，妳也會穿這樣去學校見老師嗎？大魔神語氣柔軟了一些：「如果女兒真的覺得很丟臉，我會低調一點，但還是會保有個人特色。」她說，當了媽媽之後，會更在意未來，所以關心環保，也關心婚姻平權，要讓每個與眾不同的孩子都能自在做自己。對她來說，未來不再只是虛幻的科幻世界，而是女兒長大後要面對的現實世界，全身暗黑打扮的「魔」，頓時有些溫暖了。



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