投信幫壽險公司「客製化」債券ETF　金管會要詳查契約內容

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會發現有壽險公司幾乎包下單一檔債券ETF的9成，甚至出現投信幫單一壽險公司「客製化」，操控基金配息日期跟時間，讓壽險公司能調節自家公司的損益。金管會主委顧立雄今天(15日)表示，要請證期局去向投信了解客製化程度，看信託契約內容，是否有不符合債券ETF公募的本質。

目前市場上投資單檔債券ETF高達9成有3家壽險，南山人壽買復華投信的6檔債券ETF，也買群益投信1檔債券ETF，但每一檔都投資該基金規模超過9成；台灣人壽投資復華投信的1檔債券ETF，也同樣買滿該基金規模的9成；新光人壽投資新光投信的2檔債券ETF，同樣買高達9成。

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也因為多家壽險公司大買債券ETF，成為多家投信的「大戶」，衍伸出投信可以幫壽險公司操控基金配息日期、調整配息時間，讓壽險公司更能調節自家公司的損益，引起眾多爭議。

金管會顧立雄今天受訪表示，這會請證期局去注意，就是因為「客製化」，產生出一些不符合債券ETF公募的本質，畢竟債券ETF大眾都會投資，會請證期局去了解投信客製化的程度。

但因為有壽險公司「檢舉」，說投信可以在信託契約中授權基金經理人可以依照壽險公司需求，調整配息時間點跟金額等，壽險公司就能操縱損益。例如：這個月壽險公司不需要用到資金，就請投信把這個月配息留大部分在帳上，當下個月壽險公司需要錢，就請投信把上個月留的跟這個月配息都配發，讓壽險公司可以維持獲利水準。

顧立雄說，這個非常技術性，還是要求投信在某種程度上要揭露。證期局會去了解投信的信託契約裡的安排，還有信託契約的內容，「看看到底客製化到什麼程度！」