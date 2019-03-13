黃建財投入宜蘭立委初選　力戰陳歐珀、黃適超

▲民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財，13日在縣黨部宣布，參選2020黨內宜蘭立委初選。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

醫師出身的民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財，13日以「再造宜蘭，承擔責任」為口號，宣布投入黨內宜蘭立委初選，並同時基於黨務中立的立場，將開始向縣黨部請假到黨內初選結束。黃建財說，因有不少基層黨員勸進，他要承擔責任為立委打拚。

現年54歲的黃建財，1995年加入民進黨，2018年當選民進黨宜蘭縣黨部主委；黃建財說，民進黨2018年底5合1敗選以來，基層黨員氣氛低迷，各鄉鎮黨務座談，也感受到基層的憂慮，很多基層黨員勸進他2020年應該承擔責任，他身為長期的忠貞黨員，有義務與責任來承擔重擔，絕對要堅守住宜蘭的價值。

黃建財指出，與基層黨員對談時，感受到大家對團結的殷盼，他長期在基層耕耘，絕對可以「再造宜蘭，承擔責任」，團結基層，共同為2020打拚；

黃建財在黨內立委初選，中將面臨同黨已宣布參選的前宜蘭縣副縣長黃適超、立委陳歐珀的挑戰，他表示，相信對手會願意以公平公開的機制，爭取黨內提名，因為民進黨一定要團結，大家唯有團結，才有辦法勝選。

黃建財說，依照該黨選舉流程，各地立委初選登記，是在25日到29日，接著各地就會進入協商與協調階段，如協調不成，4月22日到5月17日，各縣市就會開始進行全民調。