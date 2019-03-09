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桃機40週年！「27服務楷模」神優秀　她這舉動暖翻看嘸英文旅客

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▲▼桃園機場航班資訊看板顯示華航班機取消。（圖／記者陳涵茵攝）

▲桃園國際機場啟用40週年了。（示意圖／記者陳涵茵攝）

記者曹悅華／台北報導

桃園國際機場啟用40週年，除積極推動各項硬體建設，也持續精進各種通關服務設施及作為，40年來機場各單位員工們在第一線崗位上，更是兢兢業業的以最體貼的用心，提供給旅客最優質、最有溫度的良好服務，也讓桃園機場優異的服務品質多次在國際評比中獲得肯定。

為感謝並鼓勵桃園機場服務大聯盟同仁們在旅客運量屢創新高的情況下，服務旅客仍維持最高水準，桃園機場於8日頒獎表揚2018年度服務楷模，謝謝大家的貼心與付出，讓每個旅客都能感受到賓至如歸，而桃園機場今年度也特別增加名額並透過提名選拔，共計有11類、27位來自各單位的服務楷模在眾多優秀的同仁中脫穎而出。

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▲▼用心服務40年 桃園國際機場表揚服務楷模。（圖／桃園機場提供）

▲桃園國際機場表揚服務楷模。（圖／桃園國際機場提供）

桃機說明，專業檢疫防疫的疾病管制署檢疫官陳淑芬，在登革熱疫情嚴峻時期，發現多起境外移入陽性病例，並於茲卡病毒感染症在國際肆虐時，攔檢到境外移入個案，成功防堵病毒入侵，守護國人健康；動植物防疫檢疫局的技士趙先湘負責檢疫偵測犬組業務，於機場執勤截獲動植物產品成果卓著，貢獻良多，包括多次截獲芒果象鼻蟲及番石榴果實蠅等害蟲入侵，有效維護台灣農業安全。

良福保全副組長游雅鈴多次將心比心陪同並安撫情緒不穩定的旅客，給予正面關懷，展現出最美的人情味；長榮航空督導劉于菁協助旅客順利找回遺失在計程車上的重要物品；中華航空運務員呂穎如則用心為不懂英文的旅客製作小抄，提醒在旅程中的注意事項，讓旅客在國外仍能得到協助。

桃機表示，40年來逐步發展的過程中，各單位同仁們透過經驗傳承，一棒接一棒不斷提供每位旅客最用心的服務，共同努力提升桃園機場的服務品質，也讓旅客在桃園機場出入境成為旅程中美好的體驗與回憶。

107年度台灣桃園國際機場服務楷模獲獎名單：

海關最佳服務人員
財政部關務署臺北關鄭鈺琦

移民署最佳服務人員
移民署國境事務大隊蔡潔旻

疾病管制署最佳服務人員
疾病管制署北區管制中心陳淑芬

動植物檢疫最佳服務人員
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局趙先湘

航警局最佳服務人員
航空警察局胡菀芩

第一航廈航空公司櫃檯最佳服務人員（3名）
長榮航空劉于菁
長榮航空林楷芳
中華航空施哲儒

第二航廈航空公司櫃檯最佳服務人員（3名）
長榮航空黃婷
中華航空呂穎茹
香港航空洪瑄璟

第一航廈綜合服務最佳服務獎（7名）
良福保全股份有限公司游雅鈴
桃園航勤股份有限公司屠文杰
信實集團徐素秋
昇恒昌股份有限公司許至睿
外交部領事事務局徐月和
觀光局旅客服務中心林柏助
臺灣銀行黃逸珊

第二航廈綜合服務最佳服務獎（7名）
昇恒昌股份有限公司曾雅涵
環宇商務中心蔡沛君
采盟股份有限公司蕭金城
觀光局旅客服務中心凃宜君
良福保全股份有限公司邱寧英
台灣銀行蘇倩玉
安維斯租車許銘宏

桃園國際機場飛航安全服務大使
移民署國境事務大隊路宗浩

桃園國際機場公司最佳服務人員
航務處消防大隊陳國清

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關鍵字：桃園國際機場,服務楷模

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