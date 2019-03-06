宜蘭強化災防科技運用　守護縣民好生活

▲在6日的「災防科研應用於宜蘭縣防災決策交流分享」會議中，宜蘭縣長林姿妙認為，要加強運用防救災新科技，來強化宜縣災害應變力。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

行政院災害防救辦公室主任吳武泰，6日率災害防救專家、學者，至宜蘭縣政府舉辦「災防科研應用於宜蘭縣防災決策交流分享」會議，縣長林姿妙出席致詞表示，現今氣候變遷加劇，災害往往超越預期，期盼透過科技救災，建置災害情資網資訊平台，讓縣府能快速掌握災害防救資訊，即時示警通知，保障民眾生命財產安全。

為強化宜蘭縣災害應變，運用科研技術提供救災決策參考，在6日的「災防科研應用於宜蘭縣防災決策交流分享」會議中，國家災防科技中心主任陳宏宇，簡報宜蘭縣災害情資網相關功能，為配合減災及應變作業需求，已建置功能包括有：Line災害示警情資推播、災害演練兵棋圖台、強化EMIC圖台、公民回報之災害地圖及地方災害情資整合儀表板，並陸續整合資源擴增CCTV監測系統、地方災防綜合基礎資料庫、地方層級災害類別及地方產業數位空間化等科研成果，提供宜蘭縣在災害決策情資上之要求。

宜蘭縣長林姿妙表示，為打造縣民安居樂業生活環境，減低各類災害威脅及損失，縣府必須在災害防救工作不斷向上提升，天然災害無法完全預測，除了過去救災經驗的累積，更要加強運用防救災新科技，平時蒐集防救災資訊及評估各地風險，一旦災害發生，迅速掌握災情，有效下達決策，集結人力、物力，讓中央和地方共同努力，拚出宜蘭好生活。