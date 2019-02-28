人家飆車他飆船！惡霸愛河違法捕魚被抓「破百狂飆」　最後人跑了

地方中心／高雄報導

高雄一名海上惡霸長期在愛河違法撒網捕魚，導致愛之船常卡到漁網因此故障；警方隨後埋伏在附近，果然看見惡霸，沒想到對方居然飆船、死命衝破封鎖線，讓一行人在後頭狂追，但最後還是沒有抓到人，目前已經鎖定特定對象，繼續調查中。

▲惡霸假裝收網，趁空檔逃逸。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



警消表示，看見惡霸在暗處收網，人員靠近準備登船卻被他出言恐嚇，結果趁空檔之餘，惡霸居然開船加速逃逸，期間甚至還不斷嗆聲，雙方隨即在大片黑漆漆的海上展開追逐；惡霸最後衝破人員圍起的封鎖線，棄船逃往岸上。

警消指出，惡霸的時速至少破百，而且在追逐的過程中，完全沒有閃避，行徑十分囂張，為了人員的安危只好先閃躲、再繼續後頭追，雖然讓他跑走了，但目前已經掌握惡霸的身分，將循線逮人。

▲惡霸飆船，速度快到後面濺起大片水花。



對此高雄市海洋局表示，依《高雄市愛河水利管理自治條例》，未經核准開船進愛河，可處3000至一萬元罰款；而未經准許在愛河補水產生物，亦可處3千至一萬元罰款，2張罰單會在確認違規者身分後開出。

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