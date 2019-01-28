被假消息逼到了！謝長廷爆氣「到底是有多愛我下台？」

▲駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

前大阪辦事處處長蘇啓誠輕生，駐日代表謝長廷成為眾矢之的，不少消息指出他就是壓垮蘇啓誠的最後一根稻草。對此，謝長廷不願再忍氣吞聲，27日晚間在臉書爆氣，假消息、假新聞真多！「到底是有多愛我下台？」

前外交部長歐鴻鍊24日接受電台專訪表示，當天蘇啓誠跟謝長廷通電話，相信也是想解釋那是假新聞，很可能在謝長廷及外交部電話中再度被羞辱，才會留下遺言不願意再受到羞辱。

歐鴻鍊指出，謝長廷說蘇啓誠有憂鬱症所以自殺，對往生者與其家人都是重大羞辱，因此讓原先不願接觸外交部的蘇啓誠遺孀主動去見了吳釗燮，拜託他兩件事，「一個是請你管住謝代表的嘴，第二件請你尊重專業外交官。」

謝長廷26日針對歐鴻鍊說法強硬回擊，「我在此聲明：我從沒有講過這種話，這是百之百造謠的假消息。我如有講一定有時間、有地點，請他提出具體証據，只要有一次，我馬上公開道歉辭職。但用這種邪惡的假消息想要逼我自動下台，我不會屈服。」

日前有消息傳出，我國駐日副代表郭仲熙突遭撤換，改由史瓦帝尼公使蔡明耀接任，據了解，是因為東京方面認為和總統蔡英文當局溝通不良，外界聯想是否因為謝長廷的關係。

連日來新聞抨擊日本外交，要拉謝長廷下台，讓他忍不住爆氣怒嗆，「假消息、假新聞真多！到底是有多愛我下台？」謝長廷好奇，圍剿一位駐外代表帶給大家多大的成就感？

▲謝長廷爆氣發文。（圖／翻攝謝長廷臉書）