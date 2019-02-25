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脫歐剩下1個月...協議表決卻再度延後！梅伊：3月12日前舉行

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▲▼英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）在當地時間24日表示，國會議員本週無法就脫歐協議再次表決，將會延期，但一定會3月12日之前完成。外媒分析，脫歐期限只剩下大約1個月，梅伊卻再度將脫歐協議表決延期，目的就是要爭取時間，換取議員的支持，此舉也再度受到國會議員譴責。

她在前往埃及參加歐洲與阿拉伯領袖峰會時向媒體提到，「本週不會送交國會表決，但是保證會在3月12日前進行表決」。她提到，現在還必須跟歐盟進一步磋商，以確保協議能順利過關，但目前仍然會以3月29日前完成脫歐協議為目標。

路透社報導，儘管梅伊堅持要在3月29日前完成脫歐，國會內仍有許多議員公開反對，甚至有人呼籲再度舉辦脫歐公投。若是這項協議草案在國會中的表決失敗，梅伊就要決定是否延後脫歐日期，或是做出其他對策，因此梅伊目前仍希望爭取更多時間及支持，確保脫歐程序如預期進行。

梅伊在23日也向國會議員們喊話，她提到，現在必須要專注於完成脫歐，「在這個最後階段，我們不應該阻擋這個國家有史以來最大的民主進展，轉移焦點是最糟的事情」。英國國會議員斯塔摩則是在推特上譴責梅伊再度延後投票的決定，他表示，「梅伊盡全力，逼迫議員們在『她的協議』和『沒有協議』之間做出選擇」。

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關鍵字：脫歐,梅伊,英國國會

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