藝人劉尙謙拜天公祖　大溪迎富送窮廟「錢財自然到位」淨身傳道

▲桃園大溪天公祖迎富送窮廟法會。（圖／讀者提供）

記者李蕙璇／台北報導

久別螢光幕戲劇小生劉尙謙，先前還在血觀音電影中飾演棠夫人支持的秘書長。剛卸下台灣天公地道慈善會理事長一職，改任榮譽理事長。而他10多年來在桃園大溪天公祖迎富送窮廟裡，幫忙信徒淨身傳道，接受ETtoday記者採訪說「每當自己財務上需要資金時，自然的就會到位」。

▲劉尚謙（右）與兒子劉至翰（左）。（圖／翻攝劉尚謙臉書）

大溪天公祖迎富送窮廟祀拜主神天公祖、陪祀主神五路財神王、彌勒財神等，也是保險圈、房仲業內知名的招財廟，連公司晨會都會移師到廟埕舉辦，老闆、通訊處經理與業務員們還會出席法會結緣招財物。

台灣天公地道慈善會榮譽理事長劉尙謙表示，他本身也是信仰天公祖。10多年前因緣際會出席大溪天公祖迎富送窮廟的法會時，與主持相談時竟是同門修行而相識結緣，因此常會參加廟裡的慈善頒助獎學金等公益活動，自己也從每天定期早午晚的誦經習課到生活中時時刻刻、甚至連入睡後都可以入定修行。

▼資深演員劉尙謙多年來參與桃園大溪天公祖迎富送窮廟的慈善公益活動。（圖／讀者提供）

迎富送窮廟執行長石育鐘表示，廟方定期舉辦法會邀請信徒誦經修道，廟宇主體建築仿唐式「天地行宮」，新大廟中軸線正向水庫大壩，猶如一座源源不竭的大財庫，主祀玉皇上帝、三官大帝、五路財神王、地藏王菩薩等，標榜全台獨樹一格的「迎富先送窮」的拜神行香行善觀念，深受信眾的喜愛。

當時還在建廟時，有一位民眾從中南部到桃園表明要捐贈數十萬元，令廟方感到驚訝，原來是該人夢境中聽到神明開示，才會來到這邊從來未拜訪過的地方。

▼聖杯大道。（圖／讀者提供）

迎富送窮廟位於大溪台4線36公里處，園區占地2公頃，一映入眼廉是廣植台灣本土霧社櫻之外，最顯眼是兼具藏風聚氣的高聳大牌樓，進入牌樓則有五對高達六尺的大聖杯，以黃、綠、黑、白、紅五種象徵東西南北中的顏色直挺挺矗立在廟埕，形成所謂的「聖杯大道」，而正殿與東西廂的主體建築則採黑瓦鑲金搭配外牆金漆的特殊造型。

▼桃園大溪天公祖迎富送窮廟。（圖／讀者提供）

尤其，進入正殿，主祀的玉皇上帝、三官大帝、五路財神王端坐於元寶造型的案頭上，更是全台罕見，這個正殿被稱為「元寶金殿」，諸神佛依序端坐在「金寶」造型的案桌上，往往令初訪者讚嘆不已，連求財結緣品，也融入不少新創意，一隻坐臥在元寶上、身披玫瑰金財彩肚兜的金豬，昂首笑口的可愛模樣，象徵又富又貴的好命豬。

▼桃園大溪天公祖．迎富送窮廟的結緣物，身披玫瑰金肚兜的金豬。（圖／讀者提供）

石育鐘強調，神是古老的，正信正道也是傳統的，但現代宗教必需一面保留優良的傳統，一面用新創意走出符合年輕人接受的新路，是台灣寺廟永續經營之道。

【大溪迎富送窮廟】小檔案

祭拜主神：玉皇上帝（天公祖）

陪祀主神：三官大帝、五路財神王、觀音菩薩、地藏王菩薩、彌勒財神、濟公禪師、關聖帝君、註生娘娘、月下老人、城隍爺、土地公

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