快手狂搶「春節彩券大紅包」8億　360組才開出1成機會多　

▲春節彩券買氣旺。（圖／記者張凱喨攝）

財經中心／台北報導

彩券迷注意了！大樂透每天開獎外就以360組的100萬「春節大紅包」最受捧場，而且台灣彩券公司仍然延續去年電腦彩券加碼8億元水準。

台北市士林區飛來發彩券行黃老闆說，大樂透開出大紅包的號碼相當怪，昨天開出10幾人加上前天的24組，開出1成左右，機會還很多。

台彩大樂透從2月1日至10日連續10天每天開1期大樂透，固定1組「6個號碼+1個特別號」的頭彩保證1億元獎項之外，還會加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，對中其中6個號碼就中100萬元，如果多人都中就與大樂透一樣眾人平分。每天晚上8點截止下注，8：05重開機銷售下1期，當晚約8：30~40分開出當期大樂透與春節大紅包的獎號，獎落幾家馬上揭曉。

飛來紅彩券行黃老闆說，「春節大紅包」加碼獎共有360組，由於這二天開出的大紅包號碼都挺怪的，所以扣掉第一天24組中獎，還有昨天的10幾組，加起來約開出1成，今天還會持續開獎，許多彩券迷因為資金較平日豐沛，多是包牌下注，也帶動刮刮樂的超級大紅包買氣，出手就是花3.6萬元「買整本」，一本18張，買回家刮中獎。

台彩總經理蔡國基就透露「包牌」絕對是中獎優選策略。大樂透共49個號碼，最簡單7連碰可囊括其中1/7的號碼，成本350元，只要中固定開出的「6+1」獎號中的3個號碼，就可中4注普獎1600元，報酬率達357%。

同一注彩券還可同時對獎「春節大紅包」所開出9個獎號，若連碰7個號碼全部開在加碼9個獎號內，就可1次抱走7個「春節大紅包」，最高獎金700萬元。

台彩統計，過去2年採「開10中6」方式開出各630組、400組的春節大紅包，共有10張採包牌方式中大獎，電腦選號比率約6成，單張投注金額從最簡單的7連碰350元到16連碰40萬400元都有，最高得到逾583萬元獎金。

台彩估算，大樂透頭彩中獎機率1/1398萬，若採取9中6下注策略，中得100萬機率1/16.6萬。若選7個號碼投注，就可連帶提高頭彩中獎機率到約1/200萬，中100萬元機率也大增到1/23782。