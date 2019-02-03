網友問大樂透不是二五開？春節非常時期　加碼天天開連10期

▲網友提問大樂透不是二、五開嗎？台彩今年春節期加碼天天開獎連開10期。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

春節期間天天開出大樂透不是只有二五開喔！從2月1日到10日連續10天每天開獎，每期加開9個號碼，對中其中6個號碼就有機會獲得百萬獎金，活動期間共提供360組的百萬獎金。威力彩從1月28日起，頭獎加碼2億元。

台北市林區飛來發彩券行老闆黃有忠表示，「大樂透」原本是每週二、五晚上開獎，台彩多年來特別在春節期間加碼開獎，今年是從2月1日到10日（初六）每天都開獎，當晚8點關機停止下注，8：05分在重開機就可以讓民眾買下一期大樂透，而開獎時間是天天晚上8：30~40分左右。

台彩則表示，春節期間的每1期大樂透頭獎保證1億元，還另外加開9個獎號的「春節大紅包」獎項，只要對中9個獎號中任6個即為對中獎項，每組獎金100萬元，若同一組中獎號碼有兩注以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分。

民眾購買1注「大樂透」除了有機會成為億萬富翁外，每期還有對中春節大紅包百萬獎金的機會，活動期間「大樂透」總加碼獎金3.6億元。如果2月1日到2月5日360組100萬獎金沒有全部送出，2月6日還會繼續加開9個獎號，直到360組100萬獎金全部送出，或是到2月15日活動結束為止。

民眾還可以到彩券行預購過年到2月10日的大樂透，尤其是預計要出國旅遊的民眾，可以在出國前先去彩券行購買等到過年時對獎。