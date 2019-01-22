高中生圍剿原住民風向大逆轉！原版影片曝真相　網友紛刪文

▲原住民被一群高中生包圍。（圖／翻攝自YouTube／KC NOLAND）

國際中心／綜合報導

美國華府林肯紀念堂（Lincoln Memorial）18日發生一起衝突，頭戴「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的帽子的15歲高中生沙德曼（Nick Sandmann），與年邁的退休越戰原住民軍人菲力普斯（Nathan Phillips）對峙，其他青年則則高喊「築牆」、「川普2020」將兩人包圍，影片流出後引起全美民眾反彈。沙德曼21日發出聲明表示，影片完全誤導了當天的狀況，當時他與同學是受到其他非裔美國人團體的言語暴力，並未對菲力普斯做出任何不尊重的行為。

沙德曼表示，當時他們全校同學前往華盛頓參加「為生命遊行」（March for Life）活動，結果在現場遭到4名非裔少年言語侮辱，後來流出長達1小時46分鐘的影片也證明，這些非裔少年指著沙德曼的帽子狂罵。他們向帶隊老師告知此事後，老師允許他們透過唱校歌來回應。此時拿著鼓的菲力普斯走向兩個團體之間，他說，「我看到國家被撕裂了，我無法袖手旁觀，讓這種情況發生。」沙德曼則表示，他並未嘲笑菲力普斯，也沒做出任何不禮貌的手勢，只是不明白菲力普斯為何要靠近他，所以他選擇保持不動，並微笑看著他來回應。

影片流出後，沙德曼的父母甚至收到死亡威脅，沙德曼在聲明中強調，沒有任何同學對著菲力普斯大喊「蓋高牆」，他認為這是一群成年人試圖挑起的對立，讓青少年跟原住民發生更大的衝突。目前各個團體說法分歧，華盛頓郵報（The Washington Post）也指出，這些譴責的聲音讓美國社會更加分裂。

事後校方已經向菲力普斯致歉，而活動主辦單位「為生命遊行」（March for Life）也撤回譴責聲明，隨著其他角度的影片不斷曝光，社群網站也掀起一波刪文潮，如關注政治時事的藝人潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）在推特上表示，不應該根據一小段影片就做出倉促的判斷，並希望影片中的兩位主角可以一起上電視進行談話。