高中生圍剿原住民風向大逆轉！原版影片曝真相　網友紛刪文

▲原住民被一群高中生包圍。(圖/翻攝自YouTube/KC NOLAND)

國際中心/綜合報導

美國華府林肯紀念堂(Lincoln Memorial)18日發生一起衝突,頭戴「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)的帽子的15歲高中生沙德曼(Nick Sandmann),與年邁的退休越戰原住民軍人菲力普斯(Nathan Phillips)對峙,其他青年則則高喊「築牆」、「川普2020」將兩人包圍,影片流出後引起全美民眾反彈。沙德曼21日發出聲明表示,影片完全誤導了當天的狀況,當時他與同學是受到其他非裔美國人團體的言語暴力,並未對菲力普斯做出任何不尊重的行為。

沙德曼表示,當時他們全校同學前往華盛頓參加「為生命遊行」(March for Life)活動,結果在現場遭到4名非裔少年言語侮辱,後來流出長達1小時46分鐘的影片也證明,這些非裔少年指著沙德曼的帽子狂罵。他們向帶隊老師告知此事後,老師允許他們透過唱校歌來回應。此時拿著鼓的菲力普斯走向兩個團體之間,他說,「我看到國家被撕裂了,我無法袖手旁觀,讓這種情況發生。」沙德曼則表示,他並未嘲笑菲力普斯,也沒做出任何不禮貌的手勢,只是不明白菲力普斯為何要靠近他,所以他選擇保持不動,並微笑看著他來回應。

影片流出後,沙德曼的父母甚至收到死亡威脅,沙德曼在聲明中強調,沒有任何同學對著菲力普斯大喊「蓋高牆」,他認為這是一群成年人試圖挑起的對立,讓青少年跟原住民發生更大的衝突。目前各個團體說法分歧,華盛頓郵報(The Washington Post)也指出,這些譴責的聲音讓美國社會更加分裂。

事後校方已經向菲力普斯致歉,而活動主辦單位「為生命遊行」(March for Life)也撤回譴責聲明,隨著其他角度的影片不斷曝光,社群網站也掀起一波刪文潮,如關注政治時事的藝人潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)在推特上表示,不應該根據一小段影片就做出倉促的判斷,並希望影片中的兩位主角可以一起上電視進行談話。

There are two sides to every story. I made a snap judgment based on a photograph & I know better than to judge a book by its cover. I wasn’t there. I shouldn’t have commented. I’m glad there wasn’t violence. I hope theses two men can meet and find common ground as can WE ALL! pic.twitter.com/R20v9ot2Ey