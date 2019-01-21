影／聽信同鄉「草烏補命說」　大叔豪飲2瓶雙眼發黑險死！

大陸中心／綜合報導

浙江橫店一名50歲的王男在上班時不慎摔傷，之後聽信同鄉朋友的「草烏補命說」，以為草烏藥酒能夠治好跌打損傷，沒想到喝完第2瓶就因中毒差點身亡，經過家屬緊急送往醫院救治才撿回一命，目前病情已逐漸好轉。

▲王男妻子描述丈夫中毒過程。（圖／翻攝自看看新聞視頻）

▲大叔被緊急送往醫院救回一命。（圖／翻攝自看看新聞視頻）

坊間總有百百種謠傳，通常圍繞在治百病和滋陰補陽等沒有科學根據之說。綜合陸媒報導，王男妻子說，老公託人從老家帶了2瓶「草烏藥酒」，第一瓶藥酒浸泡的時間比較長，藥味比較淡，王男喝完還沒有明顯身體反應，甚至覺得頗有療效，「直到第2天喝了第2瓶浸泡時間較短且藥味重的藥酒後，不到一小時，就開始頭昏眼睛黑、四肢麻木，感覺連說話都有問題。」王男家人眼看情況不對勁才趕緊將他送往醫院，經過緊急洗胃才撿回一條人命。

▲醫師解釋草烏中毒的症狀。（圖／翻攝自看看新聞視頻）

其實草烏的主要成分是烏頭鹼，適量的烏頭鹼的確有助於消炎、止痛，還能夠強心，「口服」草烏泡酒的習慣卻容易有生命危險，只要0.2毫克的烏頭鹼就能夠引發中毒，3到5毫克就足以致人於死。

▲烏頭類藥材形態多且不容易辨別。（圖／翻攝自看看新聞視頻）

據了解，烏頭鹼的毒性甚至超過砒霜，引起的中毒症狀是頭暈、四肢麻木、心悸、胸悶和大小便失禁等，由於草烏有強大的「心肌毒性」，可能引發心律失常和心肌麻痺，若沒有及時送醫便可能危害性命。市面上多數烏頭類藥材從外觀型態上難以區分，有時連專家都需要借助專業技術才能鑑別種類，更何況一般人，於是民間經常把烏頭類藥材統稱為「草烏」，卻不知道此草烏與彼草烏的毒性成份與強度。