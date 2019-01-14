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「斷捨離」竟成創業點子潮　家電衣櫥一籮筐念舊帶來月收6千~12萬

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▲▼左起為電電租創辦人小米、Judy，衣櫥醫生賴庭荷與愛物資共同創辦人陳家銓。（圖／記者李蕙璇攝）

▲左起為電電租創辦人小米、Judy，衣櫥醫生賴庭荷與愛物資共同創辦人陳家銓。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

啥米！要練就一身「斷捨離」好功夫得先從個性心理層面鍛鍊，竟也成了許多人的創業點子，客廳、衣櫥、儲藏室等好多角落塞滿一籮筐家電、咖啡壺、衣褲等念舊回憶的物品，為家庭主婦、大學畢業生帶來每月6千~12萬元漸豐商機收入，共享經濟已在國內蔚為風潮。

網路共享平台開辦一年的電電租，二位創辦人家庭主婦小米、Judy在與朋友發想如何能在家創造被動收入，沒想到左看右看回眸一瞧，看到堆放在家裡各個角落的吸塵器、燙熨斗、咖啡壺、洗窗機、掃地機器人、空氣清淨機、除塵蟎機、洗衣機等，個個都是花了好幾千、數萬元敗家物，何不開放出租大家使用，讓他們的效能發揮到淋漓盡致到功成身退。

二位家庭主婦表示，她們召集許多好友一起在網路上架設了「電電租」平台，自己當老闆也當電租公電租婆，還開放給其他家電品的擁有者及想要租用家電品的電租客一起使用，而電店租就是每筆交易收取50~100元的手續費，猶如網拍、租屋買屋交易平台般，連家電用品都可以上架收取租金。

▼電電租創辦人小米、Judy。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼電電租創辦人小米、Judy。（圖／記者李蕙璇攝）

電電租一開台就從國內轟動到世界，網路無遠弗屆，去年經由ETtoday財經新聞報導之後，吸引許多媒體跟進報導之外，連香港、新加坡等地的網友都來信詢問電電租的創辦故事，甚至連澳洲一個島嶼民眾也分享當地出租洗衣機的真實案例。電電租也透過互聯網概念串接到「愛物資」「衣櫥醫生」二個平台，在新的一年開始合作直播「過年懶人包-除舊佈新」的節目，為自己也為粉絲帶來耳目一新風情。

愛物資創辦人為陳家銓與邱珮瑜，成立2年多了。陳家銓說，每到過年前大掃除，很容易清出一堆五花八門、捨不得丟棄又積滿灰塵的「無用良品」，甚至還有塵封已久的「家電」，有人嫌上網拍賣麻煩，又不好意思贈送他人，他們就專收每個家庭提供的這些物資，轉捐給非營利組織NGO公益團體，而「愛物資」就會派人到府採專用「iGoods好物箱」打包，向捐贈者收取服務費，但不會向受贈者的團體收取任何費用。

衣櫥醫生賴庭荷可不是科班念裝潢、服裝或是醫科的大學畢業生，主修的竟是英文，但因個人喜歡造型設計，本想讓舊衣可以再創利用價值，可是如果大家會買對適合自己的衣褲，便可以從根本做起無須堆放許多不會再穿的衣物，便從臉書粉絲頁開始經營自己獨門事業，依據粉絲的個人習慣，量身打造不易亂的衣櫥，還原乾淨衣櫥空間，並且幫助大家找到自己的風格，竟也為她帶來每個月穩定收入，進而決定今年要擴大營運架設專網，更吸引各路好手一起開發這個斷捨離市場經濟。

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關鍵字：斷捨離,創業,點子潮,家電,衣櫥,念舊,商機,電電租,衣櫥醫生,愛物資

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