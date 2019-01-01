洗錢防制法上路！2/28前「更新個資」挨批　金管會下令：台銀重新公告

▲洗錢防制法上路，有銀行要客戶「限時更新個資」挨批。（資料照／路透）

財經中心／綜合報導

因應洗錢防制法上路，最近不少民眾接到台灣銀行通知，要求在限期內更新客戶資料，否則將無法在ATM領錢或透過網路銀行進行存款、轉帳，遭民眾批評是將全民當成洗錢嫌疑犯。對此，金管會已緊急要求台灣銀行重新公告，再依客戶的風險等級，訂定更新日期與作法。

台銀近日發出公告表示，依照洗錢防制法規定，要更新客戶基本資料。客戶必須在2019年2月28日前更新相關資料及印鑑，如果延遲或不提供，屆時將無法在ATM、網路銀行進行存款、轉帳等交易。

《聯合報》昨（31）日報導後，金管會主委顧立雄回應稱，已緊急要求台灣銀行即刻撤下公告，再依「比例原則」訂定客戶資料更新日期與作法。其實各家金融機構包括台銀、兆豐、玉山、合庫、北富銀等業者，皆於去年10月起陸續開始實施，有的銀行要求客戶加蓋原印鑑，另有銀行則是規定要回到原開戶分行辦理。

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

金管會31日也在官網發布公告稱，我國金融機構為落實上述規定，除了在客戶開戶或從事相關交易時執行盡職審查措施外，對既有客戶，也會適時檢視客戶資料有無缺漏或應進行更新者，請客戶協助配合提供資料。但在執行上，金管會亦要求要給客戶合理足夠準備資料的期間，對權益影響也要符合比例原則。

公告提到，為使相關措施推動順利，已函請銀行公會針對低風險客戶研議適當簡化措施的實務作法，供各銀行參考辦理，以避免造成民眾不必要之困擾；有關防制洗錢措施之推動，金管會將持續督促金融機構依風險基礎原則檢視執行細節，妥適執行相關防制洗錢措施。