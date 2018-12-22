無所事事的小太妹　從洗衣服變成百大女性經營者





文／特約撰述 福澤喬



有沒有注意到一個趨勢？都會的社區巷弄裡有越來越多的自助洗衣店！一定有人好奇，家裡不就有洗衣機了嗎？你可能不知道，有更多小資男女，他們家裡雖然有洗衣機，卻不一定有空間可以放置烘衣機，每天下班回家之後，深夜啟動洗衣機，也容易招來左鄰右舍的抗議。在日本的單身族們，把衣服拿到自助洗衣店，不到500日圓，就能把衣服洗好烘好，何樂不為？而且，現在自助洗衣更進化，只要把換洗衣服裝進專用洗衣袋，不論件數全都均一價，洗衣店不但幫你洗好，還幫把衣服摺疊得整整齊齊。

洗衣服均一價 不怕你塞就怕你不塞



日本這一家叫做WASH&FOLD的自助洗衣店，原本只是一家小小的咖啡店，負責人叫做山崎美香。13 年前山崎美香到美國採買咖啡店要用的咖啡豆還有杯碗刀叉時，看到了美國有這種WASH&FOLD的服務。這項服務宗旨就是「幫你洗衣服」，但是不同於一般的乾洗店。

簡單說就是把你在家裡洗衣服、曬衣服還有摺衣服這些瑣碎事情，全都一手包辦。消費者只要把想要換洗的衣服裝進專用的洗衣袋內，大的一包2,200日圓，小的一包1,500日圓，不論衣服件數全都均一價，當天就可以幫你洗好、烘好、摺好。

人生有許多美好的事情 別浪費在家事上

「日本人太喜歡自己做家事了，而且做太多了。好不容易休假，卻拿來洗衣服，這也太浪費了吧！」山崎美香回想到她當年心血來潮想要做這個事業的動機：「原本去美國是要買咖啡豆，可是後來把錢全拿去買了業務用的洗衣機。」

山崎美香就是這種想到就做的個性，年輕的她曾經是一個小太妹，一直活到二十歲也都沒有想過未来，當然也沒有什麼夢想，她的人生一直這樣得過且過。她自己也沒有想過，居然有一天她會成日本全國數十家自助洗衣連鎖店的老闆，還被選為2017年日本百大女性經營者。

愛喝酒的老闆 連洗潔劑也採用酒吧模式

走進美香的洗衣店，會發現這裏不像其他洗衣店，總是一排冷冰冰的業務用洗衣設備。山崎美香的洗衣店更像是一家咖啡店，客人可以選擇自己自助洗衣，也可以選擇把衣服交給店員代洗。店裡有免費的咖啡、當期的雜誌還可以寄放自己喜歡用的洗潔劑、柔軟精。

「每個客人都有他們喜歡的味道，所以我們就讓他們像是酒吧寄酒一樣，讓他們也可以寄放洗劑。」除了這些服務之外，山崎美香還要求每個店員一定要把洗好的衣物，摺疊成22 X 40公分的大小規格。「我們讓所有的員工都能用最快速的方式把衣服摺疊成統一規格，這樣子客人把衣服一拿回家就可以直接放進衣櫃裡。」

線下社群模式 加速擴張的速度

山崎美香的洗衣店也是社區的聯誼中心，定期舉辦各種不同的聚會活動或是講座。把網路社群落實在真實世界中。這一個過去沒有任何夢想的小太妹，現在成了洗衣連鎖店的老闆。她現在有一個夢想，就是3年內要在日本國內展店到 100 間，當中光是東京就要衝到50間。

「可是我幾乎看一百家物件，才會選上一家。」對於山崎美香來說，只要開店就是要一直營運下去，所以她不想要隨便妥協，也是因為這種不妥協的個性，讓客人們願意主動幫WASH&FOLD 義務宣傳。