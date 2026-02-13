屏東男拐少女離家！她想回家「被硬扛上樓」　判刑1年3月

▲屏東地方法院。(圖/資料照)

記者陳崑福／屏東報導

育有兩名未成年子女的洪姓男子在網路認識一名未滿16歲女子，誘騙出家同居，並禁止該女與網友見面，屏東地方法依和誘未滿16歲之人罪，處有期徒刑1年2月。又成年人故意對少年犯剝奪行動自由罪，處有期徒刑7月。應執行有期徒刑1年3月。可上訴。

判決書指出，洪姓男子透過交友軟體Litmatch結識一名未滿16歲少女，於2014年6月10日晚上，在飯店等她後騎機車載她離家出走。

而後載往桃園市租屋處同居，少女與他同居數日後，於同月18日晚間有意離去，詎洪男竟基於成年人故意對少年犯剝奪行動自由之犯意，於同日晚間，強行將已下樓走至馬路上正欲離去少女，從1樓騎樓抱回其樓上上開租屋處內，歷時約4分鐘，使少女無從自租屋處離去，直至洪男入睡，少女方可自由行動而趁機離去，以此非法方式剝奪少女的行動自由。後警方於同年6月20日上午在兩人租屋處前尋獲少女，始悉上情。

法院判決指出，洪男明知少女的母親對少女享有親權，卻未事先取得其母的同意，擅自使少女脫離母親監督，且妨礙期間長約10天餘，造成其母對少女親權行使之障礙，影響親子間之和諧圓滿；且在少女欲離去時，以強抱之方式剝奪少女行動自由行為，時間約為9至14分鐘，行為均殊不足取，實應予非難，考量時間均非長，責任上限應為輕度刑區間，且未與她們母女賠償和解，考量其犯後態度尚可，可略微酌減其刑，但剝奪他人行動自由部分犯後態度不佳，無從據此減輕其刑。合併判處有期徒刑1年3個月。