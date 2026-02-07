NET封館送暖持續16年　雲林家扶近千親子開心添新衣

▲家扶親子在志工陪同下挑選合適衣物，現場氣氛溫馨熱鬧。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

春節前夕，知名服飾品牌NET攜手雲林家扶中心，連續第16年舉辦「雲林家扶NET日」封館購衣活動，今年投入約80萬元，邀請200戶家庭、近千名親子添購新衣。在日前台南發生提貨券遭盜用事件後，雲林家扶特別強化識別與提醒機制，確保愛心資源安全送達每一位孩子手中。

活動今天在虎尾NET門市登場，從清晨開始，不少家扶家庭便陸續抵達現場排隊等候，家長牽著孩子的手，孩子們則背著小背包、滿臉期待。上午9時開館後，親子依序入場，在工作人員與志工協助下挑選合適尺寸與款式，試衣間前不時傳來孩子興奮詢問「這件好看嗎？」的聲音，現場洋溢溫馨氣氛。

雲林家扶指出，今年共邀請200戶家庭參與，受惠人數近千人，活動期間由專人協助標示價格、核對身份，確保每一戶家庭都能安心選購。考量日前北台南家扶中心曾發生4000元提貨券遭陌生家長拾獲並全數使用事件，雲林家扶也提前提醒家長與孩子務必配戴好識別證，並以「認證給券」方式發放，避免發生冒用或遺失情形。

▲NET虎尾門市封館服務家扶家庭，賣場充滿歡笑聲。（圖／記者游瓊華翻攝）

現場可見不少志工穿梭賣場間，適時提醒家長留意識別證是否牢固，孩子是否將證件掛好，也協助年幼孩童試穿外套、整理衣物。有志工笑說，「今天除了幫忙挑衣服，也當臨時保全，希望每張提貨券都能安全回到孩子手上。」

家扶督導歐厚成表示，雲林家扶自16年前與NET合作舉辦封館購衣活動以來，始終採取「結帳時給券」制度，由志工依識別證核對後發放提貨券，避免途中遺失或遭盜用，也減輕偏遠家庭往返負擔。每戶家庭皆配發專屬識別證，協助志工快速辨識身分，兼顧效率與安全，這也是多年累積經驗後形成的制度設計，兼具實務與管理層面的考量。

家扶中心主任廖文志表示，NET長期支持弱勢兒少，今年投入約80萬元資源，並連續第6年加碼提供新生兒每人1萬元提貨券，讓孩子從出生到成長階段都能獲得實質照顧。他說，「穿上新衣，對孩子來說不只是外表改變，更是一份被重視、被祝福的感受。」透過企業、社福團體與志工的合作，不僅提供物資，更建立穩定支持系統，協助弱勢家庭維持生活尊嚴，陪伴孩子安心成長。