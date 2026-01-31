雲林家扶祖孫穿和服遊澄霖　沉香園區送暖迎新年

▲澄霖沉香董事長陳品宏致贈新年紅包與關懷金，長輩露出開心笑容。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林家扶中心安排受扶助的隔代教養家庭前往雲林澄霖沉香味道森林館，體驗日式庭園風情與和服文化，29位阿公阿嬤，也有人帶著孫子一同參與，走進落羽松林道、小橋流水與動物園區，在靜謐園區中留下溫馨回憶。許多長輩表示，這是人生第一次穿上和服，能在歲末年終前圓夢，格外珍惜這段難得時光。

活動中，阿公阿嬤們在工作人員協助下換上和服，整理衣襬、梳理髮型，站在鏡子前互相打量，臉上流露出羞澀又興奮的神情。走進園區後，金黃與橘紅交錯的落羽松倒映水面，如同畫景般鋪展眼前，長輩們紛紛拿起手機，請社工協助拍照留念，笑說要帶回家與孩子分享。

▲園區團隊安排彩妝體驗搭配和服。（圖／記者游瓊華翻攝）



參與活動的多為長期肩負隔代教養責任的阿公阿嬤，平日為了照顧孫子奔波勞碌，鮮少為自己安排休閒時光。不少人透露，過去曾在電視或照片中看過和服造型，心中一直期待親身體驗，卻因生活與經濟壓力始終未能如願。此次首度穿上和服漫步庭園，不少人直呼「圓了一個多年來的小夢想」，對這次體驗感到十分滿意與感動。

70歲的蔡阿祖表示，自己十多年未曾外出旅遊，若非社工多次鼓勵，可能仍會留在家中照顧孫子。踏入園區瞬間，彷彿走進風景月曆般的畫面，小橋流水、日式庭園與可愛動物區，讓他印象深刻，第一次穿和服更覺新鮮有趣，「很久沒有這樣輕鬆地笑過了。」

活動中，澄霖沉香董事長陳品宏也向長輩致贈新春紅包，提前送上年節祝福。雲林家扶委員李美惠表示，此次行程除安排園區導覽與文化體驗外，也結合企業捐助15萬元春節關懷金，並提供每戶祖孫家庭2,000元鼓勵金，希望在歲末寒冬之際，為辛苦撐起家庭的長輩們帶來實質支持與溫暖力量。

園區團隊全程陪伴長輩與孩子遊園，從落羽松步道到動物區，一路笑聲不斷。阿公阿嬤牽著孫子的手緩步前行，在沉香林與老松環繞下，感受片刻寧靜與放鬆。許多長輩表示，平時總把心力留給孫子，這次能為自己留下美好回憶，格外珍惜。雲林家扶主任廖志文指出，此次活動不僅讓長輩與孩子暫時遠離生活壓力，也透過文化體驗與陪伴互動，累積珍貴親子記憶，為新的一年注入更多希望與力量。

▲園區團隊舞獅互動，象徵迎接嶄新一年。（圖／記者游瓊華翻攝）