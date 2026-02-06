　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從陪伴到修復　雲林寄養服務打造安心成長環境

▲雲林縣長張麗善與家扶主委陳燦勳頒發寄養家庭證書，感謝長年付出。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善與家扶主委陳燦勳頒發寄養家庭證書，感謝長年付出。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府長年推動寄養服務，與雲林家扶中心攜手守護弱勢兒少，本月1日為6戶新加入及29戶持續投入服務的寄養家庭舉辦115年度寄養家庭授證典禮，共計35戶家庭獲頒證書。縣長張麗善以「駿馬奔騰迎新歲」為主題，與主任委員陳燦勳一同向寄養家庭致上最高敬意，感謝他們為寄養童撐起溫暖的避風港。

典禮現場溫馨感人，寄養家庭齊聚一堂，孩子們依偎在照顧者身旁，笑容純真。張麗善表示，當原生家庭因重病、入獄、照顧失能，或發生疏忽、虐待等情況，導致兒少無法獲得穩定照顧時，縣府即依法介入，安排合適的寄養家庭提供有計畫性的替代性照顧，確保孩子身心健康發展。

張麗善指出，寄養家庭不僅提供住宿與生活照顧，更協助孩子接受教育、醫療、心理輔導與休閒活動，陪伴他們重建安全感與自信心，真正落實「打開家門，讓愛住進來」的精神。她強調，寄養家庭是孩子生命中的貴人，也是社會最溫柔、最堅實的力量。

授證典禮中，同步表揚多組表現優異的寄養家庭，包括獲頒最佳生活獎林燕萩等5戶、最佳陪伴獎何月蘭等5戶、最佳支持獎李雅敏等5戶、最佳互動獎劉學成、蔣紅英等5戶、最佳合照獎蔣林恆嘉、謝孟真等4戶，以及最佳時刻獎黃慶運、陳敏雀等5戶，現場掌聲不斷，氣氛溫馨熱烈。

雲林家扶中心主任委員陳燦勳表示，寄養家庭是社會安全網中最重要的一環，感謝縣府長期支持寄養服務，與家扶團隊並肩合作，讓寄養童能夠安心成長、穩定接受照顧。他也代表寄養家庭致贈「最佳守護獎」給縣長張麗善，肯定縣府多年來對兒少保護工作的重視與投入。

縣府社會處長林文志指出，寄養服務的價值不僅在於生活照顧，更體現在情感支持與心理修復層面。許多孩子曾歷經創傷，需要長時間陪伴與理解，寄養家庭以耐心與包容陪著孩子走過低潮，重新建立對世界的信任，「越受傷的孩子，越需要越溫柔的陪伴」。

陳燦勳也分享，寄養家庭的付出往往默默無聞，卻在孩子最脆弱的時刻伸出雙手，陪伴他們面對恐懼與不安，在平凡的日常中寫下動人的生命故事。「寄養爸媽沒有華麗舞台，卻是孩子心中最溫柔的英雄。」他說，讓孩子重新展露笑容，是家扶與寄養家庭共同的使命。

雲林家扶中心表示，寄養家庭以整個家庭的力量陪伴孩子走過人生最艱難的階段，目前仍持續招募願意投入寄養服務的家庭，將提供完整專業訓練與社工支持，誠摯邀請社會大眾加入守護行列。洽詢電話為05-6323200，希望更多有愛心的家庭成為孩子生命中「剛剛好出現的人」，為孩子打造溫暖的家，也為自己的人生增添一份深刻而珍貴的成就感。

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心：請劇組負責
AIT半個月訪盧秀燕3次！盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生
快訊／《豆腐媽媽》替身重摔！民視發聲道歉
快訊／「周休三日」夢碎！
快訊／讓廠商開刀...2名醫停業1月　中榮挨罰10萬　
中榮名醫鄭文郁100萬交保！母不捨喊冤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣府歲末持續送暖關懷　十大社會福利及勞政業務春節不打烊

排除廢車占公有地！桃園推自治條例...解決公安等三難題

樂天巨人亞太春訓兼公益講座　黃偉哲感謝深化台韓棒球交流

南投縣府提近11億追加預算　65歲+老人健保最快4／1起縣府負擔

北市傳漢他病毒死亡案　南投衛生局提醒鼠類排泄物消毒再丟棄

台南行春春節疏運啟動　黃偉哲籲搭大眾運輸避塞車

桃警執行重要節日安全維護　期前會勘及規劃執法與交通疏導

竹市「養護工程處」及「數位發展處」正式揭牌

員林「雲霄飛車路」恐怖落差奪命　斥資4656萬整修堤岸道路

深耕不曾離開　林建南完成民進黨初選登記再戰中西區、北區市議員

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

南投縣府歲末持續送暖關懷　十大社會福利及勞政業務春節不打烊

排除廢車占公有地！桃園推自治條例...解決公安等三難題

樂天巨人亞太春訓兼公益講座　黃偉哲感謝深化台韓棒球交流

南投縣府提近11億追加預算　65歲+老人健保最快4／1起縣府負擔

北市傳漢他病毒死亡案　南投衛生局提醒鼠類排泄物消毒再丟棄

台南行春春節疏運啟動　黃偉哲籲搭大眾運輸避塞車

桃警執行重要節日安全維護　期前會勘及規劃執法與交通疏導

竹市「養護工程處」及「數位發展處」正式揭牌

員林「雲霄飛車路」恐怖落差奪命　斥資4656萬整修堤岸道路

深耕不曾離開　林建南完成民進黨初選登記再戰中西區、北區市議員

南投縣府歲末持續送暖關懷　十大社會福利及勞政業務春節不打烊

西部第一慢城「嘉義大林」！抓猴旅社直擊　最大酒家轉型賣豆花

不必與建商分容積！內政部修法推「自主都更」　一條龍服務來了

排除廢車占公有地！桃園推自治條例...解決公安等三難題

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

矽光子飆股「抓去關」+1　雍智科技下周一起處置到3／4

快訊／高雄男喝醉離奇4樓墜下！採光罩躺1天　送醫搶救不治

《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心斥責：請劇組負起責任

俄軍高階將領遭連開多槍！　曾負責瓦格納兵變談判

夢幻聯動！　F.F.O、ARKis拋震撼彈確定「一起辦見面會」

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

地方熱門新聞

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV12名移工全數落網

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

與死神搶命！婦術後大血崩永康警8分鐘警車開道送醫

血荒告急！捐血即免費遊全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

魏筠批桃園六立委拖延預算？　市府600億缺口待解

台東縣府協助承租農民取得土地所有權

外科專業陳明智接掌衛福部南投醫院

六河分署拜會台南地檢署深化跨域合作守護水環境

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

更多熱門

相關新聞

一周寄養永恆羈絆　黃狗幸福燦笑

一周寄養永恆羈絆　黃狗幸福燦笑

美國西北阿肯色州的黃色米克斯犬Eugene假期時被安排至寄宿家庭，在短暫一周的快樂時光後，寄養爸媽依依不捨地將牠送回收容所，卻赫然發現家中已經少不了牠的存在。當晚寄養爸媽便又返回所內決定收養，給寶貝一個永遠的家，Eugene露出幸福的招牌燦笑，融化數千萬網友。

屏東警政攜手社政民團關懷街友　顧好證件

屏東警政攜手社政民團關懷街友　顧好證件

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝企業力挺

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝企業力挺

雲林家扶祖孫穿和服遊澄霖　沉香園區送暖迎新年

雲林家扶祖孫穿和服遊澄霖　沉香園區送暖迎新年

總預算至今一字未審　國防、部分民生部會重要施政受影響一次看

總預算至今一字未審　國防、部分民生部會重要施政受影響一次看

關鍵字：

寄養家庭兒童保護雲林家扶中心社會福利張麗善

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面