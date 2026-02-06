從陪伴到修復　雲林寄養服務打造安心成長環境

▲雲林縣長張麗善與家扶主委陳燦勳頒發寄養家庭證書，感謝長年付出。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府長年推動寄養服務，與雲林家扶中心攜手守護弱勢兒少，本月1日為6戶新加入及29戶持續投入服務的寄養家庭舉辦115年度寄養家庭授證典禮，共計35戶家庭獲頒證書。縣長張麗善以「駿馬奔騰迎新歲」為主題，與主任委員陳燦勳一同向寄養家庭致上最高敬意，感謝他們為寄養童撐起溫暖的避風港。

典禮現場溫馨感人，寄養家庭齊聚一堂，孩子們依偎在照顧者身旁，笑容純真。張麗善表示，當原生家庭因重病、入獄、照顧失能，或發生疏忽、虐待等情況，導致兒少無法獲得穩定照顧時，縣府即依法介入，安排合適的寄養家庭提供有計畫性的替代性照顧，確保孩子身心健康發展。

張麗善指出，寄養家庭不僅提供住宿與生活照顧，更協助孩子接受教育、醫療、心理輔導與休閒活動，陪伴他們重建安全感與自信心，真正落實「打開家門，讓愛住進來」的精神。她強調，寄養家庭是孩子生命中的貴人，也是社會最溫柔、最堅實的力量。

授證典禮中，同步表揚多組表現優異的寄養家庭，包括獲頒最佳生活獎林燕萩等5戶、最佳陪伴獎何月蘭等5戶、最佳支持獎李雅敏等5戶、最佳互動獎劉學成、蔣紅英等5戶、最佳合照獎蔣林恆嘉、謝孟真等4戶，以及最佳時刻獎黃慶運、陳敏雀等5戶，現場掌聲不斷，氣氛溫馨熱烈。

雲林家扶中心主任委員陳燦勳表示，寄養家庭是社會安全網中最重要的一環，感謝縣府長期支持寄養服務，與家扶團隊並肩合作，讓寄養童能夠安心成長、穩定接受照顧。他也代表寄養家庭致贈「最佳守護獎」給縣長張麗善，肯定縣府多年來對兒少保護工作的重視與投入。

縣府社會處長林文志指出，寄養服務的價值不僅在於生活照顧，更體現在情感支持與心理修復層面。許多孩子曾歷經創傷，需要長時間陪伴與理解，寄養家庭以耐心與包容陪著孩子走過低潮，重新建立對世界的信任，「越受傷的孩子，越需要越溫柔的陪伴」。

陳燦勳也分享，寄養家庭的付出往往默默無聞，卻在孩子最脆弱的時刻伸出雙手，陪伴他們面對恐懼與不安，在平凡的日常中寫下動人的生命故事。「寄養爸媽沒有華麗舞台，卻是孩子心中最溫柔的英雄。」他說，讓孩子重新展露笑容，是家扶與寄養家庭共同的使命。

雲林家扶中心表示，寄養家庭以整個家庭的力量陪伴孩子走過人生最艱難的階段，目前仍持續招募願意投入寄養服務的家庭，將提供完整專業訓練與社工支持，誠摯邀請社會大眾加入守護行列。洽詢電話為05-6323200，希望更多有愛心的家庭成為孩子生命中「剛剛好出現的人」，為孩子打造溫暖的家，也為自己的人生增添一份深刻而珍貴的成就感。