高國豪家宴主菜曝！闆娘還3兄弟對戰現場　霸氣喊：到外面去打

記者游芳男／宜蘭報導

新竹攻城獅球星高國豪爆發「私約」二哥高國強妻子風波，去（2024）年底與大哥高聖文、高國強等家人，於蘇澳某餐廳聚會時，一言不合在店外發生肢體衝突，高國豪揮拳痛毆大哥高聖文頭部，在旁的親戚連忙勸阻，此案近日將宣判。事件曝光後，餐廳業者回憶說，當時是先在店內爭吵進而打架，她制止說：「要打去外面打，不能妨礙其他客人用餐」，之後高國豪等人出店外繼續打到隔壁魚丸店前及對面的停車場，她報警，附近的派出所警員立即前來將人帶進派出所。

▲高國豪（右）脫去上衣，揮拳痛毆大哥高聖文頭部，在旁的親戚連忙勸阻。（圖／民眾提供）

有關新竹攻城獅球星高國豪兄弟去（2024）年12月3日打架一事，餐廳業者回憶，訂餐時10人用餐且有聲明要「豬腳麵線」，應是慶生宴，當天中午，高國豪與家人是大人小孩共7人，是先進店用餐，後來另進來3名男大人，就與高國豪吵架並進而互歐，在店外招攬客人點菜的她，立即進店大聲制止說：「要打去外面打，不能妨礙其他客人用餐」。

高國豪兄弟是到店外繼續爭吵打架，家人也忙勸架，高國豪兄弟則是繼續互毆到隔壁魚丸店，並打到對面的停車場，她見狀趕緊報警，怕會出大事，附近的派出所警員立即前來將人帶進派出所。她萬萬沒想到一場慶生宴竟變成打架事。

▲高家3兄弟在餐廳外打成一團。（圖／民眾提供）

據了解，高國豪去（2024）年6月被爆「私約」哥哥高國強妻子劉家菱，雖然他數度出面澄清，但感情糾紛持續延燒，雙方屢次隔空互嗆。後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」，強調私事不該打擾社會大眾，甚至模糊球隊、球賽的焦點，對於占用版面深表歉意，未來將不再做出回應。

檢警調查，高聖文、高國強、高國豪等家族成員，去年12月3日在宜蘭縣蘇澳鎮某餐廳前，因細故再度起爭執，高勝文、高國強2個哥哥先是作勢要毆打高國豪，戴姓表哥見狀上前勸阻，高國強仍對高國豪拳打腳踢。高家三兄弟在路邊扭打，高國豪甚至脫掉上衣對2名哥哥反擊，雙方不斷揮拳朝頭部痛毆，過程影片全長約3分多鐘。