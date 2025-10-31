從日語老師到稻草職人　張淑娥以嘉南稻藝延續八田精神

▲「台灣稻藝」負責人張淑娥展示稻草手編寶船及日本石川縣指定型式注連繩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

從嘉南平原的稻香田畔，到日本神社的歲末祈福門前，這條注連繩不只綑起稻草，更綁緊了台日之情，台南「台灣稻藝」負責人張淑娥，以雙手將嘉南平原稻草化為日本傳統開運祈福繩，十多年來外銷數萬件，成為以手作延續文化外交的奇女子。

台南市政府觀光觀光局指出，「台南奇人帶路」系列邀請作家張耘書與鄭佩雯收集職人故事，展現台南人堅毅與創造的生命力。張淑娥原為日語教師，長期協助推動台日交流，與「嘉南大圳之父」八田與一故鄉石川縣建立深厚友誼。2009年，日本宮村榮社長訪台時，希望以嘉南平原稻草製作注連繩，傳承八田的精神。當時擔任台日友好交流協會總幹事的張淑娥，便邀請日本師傅來後壁授課，從翻譯聯絡一路做到製作推手，踏上手作外交之路。

張淑娥回憶，收割、烘草、編製，每道工序都考驗耐力與細心，遇雨季更是焦頭爛額。初期因生產困難、成本高昂，廠商接連放棄。她看著合作多年的宮村社長獨撐、心生不忍，決定「我不做，就沒有人會再做」。於是創立「稻藝研習所」，2012年正式推出「台灣稻藝」品牌，從農業廢棄物中再生藝術與尊嚴。

張淑娥笑說，自己從光鮮的日語老師變成滿身稻香的農婦，家人都笑她「頭殼歹去」。但她靠著一股憨膽與使命感，邊學邊做、連成本都重新摸索，如今每年4至10月忙著趕日本訂單，稻草作品遠銷海外。她融合台日文化，每年以生肖與地方意象發想，創作貓屋、稻草按摩棒等文創商品，讓傳統稻藝變得有趣又實用。

????️用稻草傳愛 監獄稻藝班展現「重獲新生」

近年張淑娥也投入矯正教育，指導台南第二監獄稻藝班，結合燈會花燈骨架製作三尊高達2公尺的稻草「官將首」，象徵受刑人重獲新生。作品在全國矯正署藝文技訓聯展中大放異彩。她說：「稻米是神送給人類最好的禮物，稻香是人與土地最深的連結。」

觀旅局表示，「台南奇人帶路」系列自3月起連載，即將於12月出版專書，邀民眾體驗台南職人的溫度與生命風景。11月1至2日也將舉辦《葫蘆裡農在玩什麼？》秋日農趣活動，展現台南農村的自然魅力。