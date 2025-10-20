　
國際

防止萬聖節期間黑貓受虐！　西班牙城市暫停領養

為了防止黑貓在萬聖節期間可能被用於邪惡「儀式」或受傷害，決定暫時禁止從動物收容所領養黑貓。（pexels提供）

▲為了防止黑貓在萬聖節期間可能被用於邪惡「儀式」或受傷害，決定暫時禁止從動物收容所領養黑貓。（示意圖／pexels提供）

圖文／鏡週刊

位於加泰隆尼亞東北部的西班牙塔拉薩市（Terrassa），為了防止黑貓在萬聖節期間可能被用於邪惡「儀式」或受傷害，決定暫時禁止從動物收容所領養黑貓。這項措施將從10月6日起至11月10日止。

《BBC》報導，副市長杜克（Noel Duque）表示，每到萬聖節，黑貓的領養申請通常會大幅增加，但為了避免人們因流行或一時衝動領養，以及防止可能的惡意行為，市府決定採取預防性措施。

雖然黑貓在西方文化中常被視為不祥之兆，但在包括日本與埃及在內的其他文化裡，黑貓則象徵繁榮與幸運。塔拉薩市議會指出，市內尚未出現黑貓遭虐待的案例，但其他地區曾有相關事件，因此依據動物福利團體的警告，決定暫停領養。

塔拉薩市目前約有9,800隻貓，其中收養中心約有100隻貓，包含12隻黑貓。市議會強調，這項禁令是「暫時且特殊」的預防措施，日後不排除再次採取類似行動。禁令期間的個別領養申請仍會經收養中心評估，而一般寄養申請將在萬聖節後恢復。


10/19 全台詐欺最新數據

