地方 地方焦點

單車界10年「騎」跡　台中時代騎輪節逾5萬人見證榮耀

▲▼台中時代騎輪節今年已邁入第10年，逾5萬人見證單車界「騎」跡。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中時代騎輪節今年已邁入第10年，逾5萬人見證單車界「騎」跡。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

今年邁入第10年、國內最具指標性的單車盛會台中「時代騎輪節」，今（19）天在台中市政府前熱鬧啟程，吸引約5千名車友熱情參與，今年擴大舉辦，除延續單車主題外，更結合趣味滑步車活動，邀請親子共同參與，運動局表示，希望大小車友都能在運動中共享快樂時光，展現全民運動的親和力與世代傳承的意象。

運動局長游志祥代表市長盧秀燕出席開幕式致詞時表示，感謝全國車友長年對單車運動及台中優質騎乘環境的支持，也期盼透過「一騎一會」的美好相聚，共同見證「10年騎跡」的城市榮光，讓全民共享健康、樂活與永續的運動城市風貌。

▲▼台中時代騎輪節今年已邁入第10年，逾5萬人見證單車界「騎」跡。（圖／台中市政府提供，下同）

游志祥表示，「時代騎輪節」為全台自行車友必訪的年度盛會，10年來累計吸引逾5萬人次、超過40個國家車友共襄盛舉，今年更升級賽事規模，在大會指揮中心導入「賽道即時定位監控系統」，透過GPS定位、即時影像回傳與語音通訊功能，讓主辦單位能即時掌握選手動態與沿線狀況，全面提升賽事安全與應變效率。

今年路線以台中市政府為起終點，沿途串聯台中重要建設與景點，包括綠美圖、會展中心、中央公園、科湳愛琴橋及清水高美濕地等地標。車友在挑戰自我之餘，也能以「騎慢一點，看見更多」的心情，細細品味台中山、海、屯、城的多元風貌，體驗城市獨有的騎行魅力。

▲▼台中時代騎輪節今年已邁入第10年，逾5萬人見證單車界「騎」跡。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中時代騎輪節今年結合趣味滑步車，邀請親子同樂。

府前廣場除了舉行主活動外，府後廣場同步辦理「滑步車趣味競賽」，邀請親子同樂，並有單車品牌展銷攤位與多元體驗區、試乘體驗、街頭藝人表演、美食市集及互動遊戲等，讓大小車友都能盡情享受運動嘉年華的樂趣。

▲▼台中時代騎輪節今年已邁入第10年，逾5萬人見證單車界「騎」跡。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼台中時代騎輪節今年已邁入第10年，逾5萬人見證單車界「騎」跡。（圖／台中市政府提供，下同）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

