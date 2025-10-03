網遊詐騙+毒品偽裝零食　屏東霧臺孩童學習自我保護

▲打詐、護性平講座列車，開進勵古百合分校。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為深化學童法治教育觀念，並提升自我保護意識，法務部行政執行署屏東分署柯怡如分署長於2日率隊同仁們，與屏東縣刑警大隊共同前往霧臺鄉霧臺國民小學勵古百合分校，舉辦一場以「反詐騙、防毒」及「性騷擾防治」為主題的校園宣導講座。活動安排有獎問答，學童們精神飽滿、踴躍參與，現場氣氛熱烈，達到寓教於樂的教育效果。

活動開場由刑警大隊向學童介紹常見的詐騙手法，包括AI換臉冒名、網路購物陷阱、假訊息連結，以及與孩子們最相關的「網路遊戲詐騙」。透過淺顯易懂的解說，讓學童認識詐騙常見的話術與陷阱，並提醒大家遇到可疑訊息時，務必要冷靜查證，先詢問師長或家長，不要輕易相信。此外，刑警大隊也透過生活中零食與圖片解說，讓孩子們了解毒品可能被偽裝成郵票、科學麵等模樣，以此吸引年輕人上鉤。

接著由柯分署長以小學生角度設計的簡報，關心學童對「性騷擾」的認知。他以「性別刻板印象」作為引導，透過開放式問答引發討論，現場學童紛紛踴躍發表意見，氣氛熱絡。

她提醒同學們，無論是言語或肢體，只要讓人感到不舒服，都可能構成性騷擾。他鼓勵孩子們勇敢表達「我不喜歡」，並立即向師長或父母尋求協助。這些提醒不僅幫助孩子建立正確的性別平等觀念，也讓他們懂得在成長過程中如何自我保護並尊重他人。

另柯分署長也簡單介紹甫施行的「公益揭弊者保護法」。以簡單語言說明：「如果有人發現不對的事情，勇敢說出來，法律會保護正直的人。」雖然議題偏專業，但透過簡化敘述，讓孩子們初步理解「勇敢揭發、維護正義」的重要性。

這場結合「反詐、防毒、性平與揭弊保護」的校園宣導，不僅強化了學童的自我防護能力，也展現出政府機關跨單位合作、積極關懷偏鄉教育的決心。未來，屏東分署「講座列車」將持續深入校園，以活潑多元的方式推廣法治教育，讓正確價值觀在孩子心中生根發芽。