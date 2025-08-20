海巡「內鬼少校」零元購Model Y　砸700萬買奢侈品

▲林姓少校偵查員收受價值逾240萬元的特斯拉Model Y。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

海巡署偵防分署少校偵查員林郁欽，與私菸集團勾結，不只洩漏查緝情資，協助打壓競爭對手，還以街友為人頭，謀詐千萬獎金遭起訴，全案在彰化地院審理期間，林郁欽僅承認洩漏查緝情資，但對收受價值逾240萬元的白色特斯拉Model Y及購買2戶豪宅的財產來源不明等情節，卻無法自圓其說。

全案在審理期間，林男收賄購買豪宅及名車的手法也跟著曝光，本刊調查，林男為避人耳目，先自行加入特斯拉會員，於2022年間在特斯拉官網訂購Model Y車輛一輛，並於同年12月底以個人名義向台新銀行借貸200萬元車貸，鋪陳自購豪車假象，以設立偵查斷點；接著，林妻再將35萬9,000元購車款匯給車商，同月底順利交車。這輛加選配、價值逾240萬元的特斯拉，車貸分成36期，由私菸集團首腦黃男，每月提供5萬5,556元，讓林以現金方式存入銀行帳戶扣款繳納貸款。

▲林少校的妻子曾經在台中大遠百單日消費逾百萬元。

不只特斯拉由私菸集團買單，林從2017年起與私菸集團勾結直到去年為止，名下多了2套房產。2018年12月間，林先出售自有住宅，得款1,500多萬元，繳清房貸667萬餘元後，剩餘約700萬元，加上林妻銀行貸款901萬元及現金，購買時值1千多萬元、位於台中市的房產；接著，林再以貸款2,500萬元及現金，購買時值3,200萬元豪宅。

檢廉以林姓夫妻2人從2020年起至去年止的薪資總收入近千萬元，扣除房貸、車貸後，僅剩餘97萬元，但離譜的是，林近3年內的花費，光是信用卡繳費紀錄，總計金額即高達700萬餘元，其不足數額已達數百萬元，這些還不包含兒子的教育費及其他生活費支出。

▲林妻刷卡買名牌包不手軟。

