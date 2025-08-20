海巡版無間道！　內鬼少校「現場抓耙仔」暗語曝光

▲彰檢查出有不肖查緝員與私菸集團勾結，目前仍繼續偵辦中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

彰化地院審理的海巡署偵防分署少校偵查員，與私菸集團勾結製造假績效、詐領檢舉獎金弊案，檢方查出林姓偵查員不僅為「大餅私菸集團」通風報信，還兼打手，帶隊剷除私菸集團競爭對手，讓其在私菸市場坐大，再與「大餅」聯手布置有劣質菸捲、香精和包裝機的私菸廠，供林男提報專案衝績效。

檢廉查出，林郁欽透過WeChat（微信）以暗語方式，告知私菸集團查緝情報，例如，2023年中秋節期間，海巡署提出加強查緝專案，林郁欽傳送「秋節期間，有沒有要休息一下」「秋節加分期間應該是到10月5日」等文字訊息給黃姓男子，暗示查緝專案的時段；同年又在查緝雲林私菸現場傳「現場有香精」「我們香精要藏好」「剛剛雲林一場草場爆，就是有香精辦的成」等提醒黃男，使黃男充分掌握查緝動態情資。由於手機內對話紀錄罪證明確，林男坦承不諱。

案發起訴後，海巡署旋即對外表示已依法將林予以免職停役，另獲交保的劉姓、王姓偵查員都已調離現職，列入考績汰除對象。本刊調查，涉案公職人員不僅於此，洩漏車籍資料的彰化刑大楊姓、許姓、王姓、黃姓等警員，以及曾任彰縣警局溪湖分局偵查佐、「大餅」黃姓首腦的胞兄黃姓男子，目前都在檢廉調查偵辦中，列為下一波起訴被告的對象。

不過，黃姓私菸首腦竟然於今年3月10日，檢廉發動搜索行動前夕，2月底，帶著妻小以旅遊名義出境前往日本大阪，期間經過數次一再延後返國的時間，讓其未成年兒子先行返國之後，黃與妻子又輾轉前往菲律賓宿霧，至今未歸。

▲黃「大餅」在搜索前即帶妻小出國，迄今未歸。

檢方通過2人網路漫遊與台灣友人聯繫，確認2人出國的目的，就是為了躲避查緝，是否偵查洩密，檢廉也全力追查。

