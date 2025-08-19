　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄3死惡火「早餐店老闆」移送　死者兒生前曾打119


記者葉國吏／綜合報導　

18日清晨，高雄林園區一棟大樓突發火警，從一樓早餐店竄燒至二、三樓，造成三人死亡，包括屋主王姓老翁的長子，以及二樓越南籍租客阮姓女子和趙姓男子）。火警疑因易燃物堆積與隔間設計釀禍，根據了解，死者王男當時曾打119求救，早餐店業者林姓男子也依過失致死罪移送偵辦。

▲▼高雄林園區中門路火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄林園區中門路火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

火災發生在凌晨4點多，消防隊迅速出動16車、36人救援，但抵達時火勢已蔓延。屋內住戶紛紛驚醒逃命，隔壁棟的一名帕金森氏症患者因行動不便，靠鄰居幫忙才逃出險境。然而，住在三樓的王姓屋主長子和二樓的兩名越南移工卻未能脫逃。根據聯合報報導，王男在火災期間曾撥打119求救，但濃煙密佈使逃生困難，最終殞命走道。

▲消防隊撲滅火勢，陸續於火場內抬出三具大體。（圖／記者許宥孺翻攝）

三名死者的遺體分別在二樓走道及雅房被消防員發現，皆燒得面目全非，幾乎成焦屍。越南籍女子阮姓和男子趙姓是合法移工，分別來台工作一年及半年，原供職於附近食品公司。兩人未能在火災中倖免，主管因其缺勤探視租屋處才得知噩耗。另一名移工因外出躲過火劫，驚魂未定。

起火原因疑似與一樓早餐店內堆放的紙製品雜物及二樓木隔間有關。早餐店林姓業者（39歲）表示，事發前他在店內工作到凌晨3點，未察覺異樣。由於火場集中在店內，警消初步認為易燃物助長火勢蔓延。林男已被依過失致死罪移送。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
烏克蘭承諾付3兆元保護費！　買美國武器換安全保障
江祖平爆女星遭電視台人士性侵偷拍！　揭與受害者關係
曾月薪10萬！政院前副執行長涉貪「轉職超商店員」　本人證實了
快訊／普丁回覆川普：願意會見澤倫斯基
可能有雙颱！　模擬路徑曝
玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝
澤倫斯基見川普！美股收盤持平　台積電ADR漲1.04％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中「S級正妹」借錢後封鎖　開庭驚見XL本尊

高雄3死惡火「早餐店老闆」移送　死者兒生前曾打119

檢察總長：「台積電內鬼案」若證據明確會速辦　坦言過去7成不起訴

台中「東協廣場」深夜大亂鬥！　4移工慶印尼國慶鬥毆

地政沒把關！「台版地面師」奪死人財產　全民吞1612萬國賠

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」警方要法辦了

澎湖三總醫院急診室爆持刀傷人　警方火速逮捕1男

北投加賀屋溫泉飯店死亡意外！翁泡湯溺斃　家屬求償527萬慘敗

曾嗆法官「是要我認罪嗎」　毛畯珅改口招認侵犯41童！最高判30年

快訊／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　20人被捕全程保密

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

台中「S級正妹」借錢後封鎖　開庭驚見XL本尊

高雄3死惡火「早餐店老闆」移送　死者兒生前曾打119

檢察總長：「台積電內鬼案」若證據明確會速辦　坦言過去7成不起訴

台中「東協廣場」深夜大亂鬥！　4移工慶印尼國慶鬥毆

地政沒把關！「台版地面師」奪死人財產　全民吞1612萬國賠

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」警方要法辦了

澎湖三總醫院急診室爆持刀傷人　警方火速逮捕1男

北投加賀屋溫泉飯店死亡意外！翁泡湯溺斃　家屬求償527萬慘敗

曾嗆法官「是要我認罪嗎」　毛畯珅改口招認侵犯41童！最高判30年

快訊／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　20人被捕全程保密

10年後想過什麼樣的生活？　3個做法找出人生方向

不當工具人！　Z世代發起「安靜蓬勃」新潮流

喉嚨卡卡！　醫揭常見原因

踢爆女星遭電視台人士性侵偷拍！江祖平「真的該管」揭與受害者關係

川普：美國願意協助保障烏克蘭的安全

日公司只錄取「40歲以上、零經驗」　原因曝光

川普「1打8」見歐洲領袖　馬克宏籲召開美歐俄烏四方峰會

營養師曝吃水梨健康好處　提醒腸胃不好者勿空腹食用

許光漢退伍復工「第一部戲曝光」！　直擊現身保安宮燒紙錢拜拜

快訊／普丁回覆川普：願意會見澤倫斯基

【泰格與雪兒】獅子座女友

社會熱門新聞

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

知名溫泉飯店驚傳意外　7旬翁泡湯溺斃

地政疏失放行假遺囑　1612萬全民幫忙賠

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

女友不戒菸！高雄男當街「掃把打斷」扯髮拖行

男騎士忠孝橋自撞噴快車道　遭賓士2車撞回機車道慘死

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

高雄3死惡火「早餐店老闆」移送　死者兒生前曾打119

澎湖醫院急診室爆持刀傷人　警方火速逮捕1男

邢泰釗：「台積電內鬼案」證據明確會加速辦案

台中「東協廣場」深夜大亂鬥！　4移工慶印尼國慶鬥毆

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！江祖平收求助私訊心疼

可能有雙颱！　模擬路徑曝

芝麻油完勝橄欖油！研究：能降血糖、護肝

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

遭傳「全面下架4G吃到飽」

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面