酒店妹跟男客回家「遭壓制侵犯」　她嚇到光腳逃出求救

▲曾姓狼客假藉送酒店妹回家，強拉進屋侵犯遭判刑3年8月。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

「我真的嚇到光腳跑出來！」北市某禮服酒店女公關陪曾姓客人返家，竟慘被色客強拉入屋侵犯。曾男不顧她哭喊掙扎，還用手指侵犯得逞，害她下體受傷、處女膜紅腫。事後女方趁隙赤腳逃出，衝到超商買拖鞋後報警驗傷。士林地院審理後，痛斥曾男毫無尊重女性，依強制性交罪判刑3年8月，全案可上訴。

2020年間凌晨，曾姓男酒客要求喬喬（化名）陪同返家。2人抵達曾男住處後，曾男突然將她拉進屋內，壓在客廳地板，強行脫掉內褲與安全褲，並以手指侵入陰道。喬喬雖極力掙扎仍無法脫身，膝蓋也因此受傷。

喬喬趁隙脫逃，鞋子因拉扯掉在屋內，來不及穿回，她只能光著腳衝到馬路上，再跑到附近超商求救，甚至急忙買拖鞋遮掩狼狽。隨後經紀人趕到現場陪同就醫，醫師診斷她膝蓋挫傷、陰唇撕裂，處女膜紅腫，狀況與所述吻合。

曾男在案發後全盤否認，辯稱當晚只是喝醉後在客廳與喬喬「單純聊天」，之後就自己進房睡覺，根本沒有侵犯。律師也主張，喬喬衣物未驗出曾男DNA，足以證明清白；並質疑她事後仍能帶著包包逃跑，不像是慌亂受害者。

法官認為，喬喬供述細節明確，與監視器畫面、驗傷結果以及經紀人證詞相互印證。經紀人到場時，她驚嚇、呆滯的反應，與性侵被害人常見狀況相符。至於DNA未驗出，可能與行為方式、採證時間差等因素有關，不足以推翻被害人指控。反倒是曾男供詞前後矛盾，先說「沒接觸」，後又改口「有抱過」，可信度低。

然而，法官勘驗曾男與經紀人的對質錄影，對話火藥味十足。當經紀人怒嗆：「妹被框出去是不能去任何私人場所的！」曾男竟脫口回「對啊」，等於間接承認將喬喬帶進屋內，卻仍狡辯「只是聊天」。

合議庭審理後痛斥，曾男僅為滿足私慾，公然踐踏女性的性自主權，行為嚴重傷害被害人身心。事後他始終否認犯行，既未賠償也未和解，態度不佳，依《刑法》強制性交罪，判處有期徒刑3年8月。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。