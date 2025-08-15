桃園調解業務成立率達84.4%　71位績優調解委員獲表揚

▲桃園市114年度獎勵調解業務績優表揚。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市114年度獎勵調解業務績優表揚典禮，14日於桃園區鉑宴會館舉行。市長張善政出席典禮表示，去（113）年全市各區調解委員會共受理12,264件案件，成功調解10,348件，成立率達84.4%。

張市長除表揚全市71位調解業務表現優良的調解主席及委員，並肯定調解委員盡心協助化解民眾糾紛，使許多案件能在調解階段順利化解，避免進入法院程序，不僅節省訴訟時間與成本，也有效減輕司法系統負擔。

▲桃園市114年度獎勵調解業務績優表揚。（圖／市府提供）

市府法務局指出，調解制度是我國替代性解決糾紛機制的重要環節，過程須兼顧情、理、法，透過信任與理解搭建溝通橋梁，緩解對立情緒，協助民眾快速、經濟且有效率地解決爭端，達致圓滿結果。調解不僅是化解糾紛，更承載著守護家庭、社區與社會和諧的使命；此次受獎委員除案件處理表現亮眼，更展現「以和為貴」的精神，成為市民關懷、社會責任與法治實踐的典範。

包括市議員陳美梅、市府法務局長賴彌鼎、桃園區調解會主席陳溪和、中壢區調解會主席邱顯獅、平鎮區調解會主席黃豐彬、八德區調解會主席陳慶松、楊梅區調解會主席李光富、蘆竹區調解會主席徐太平、龜山區調解會主席卓孟杉、大溪區調解會主席謝昌明、觀音區調解會主席江謝錦青、新屋區調解會主席姜鴻鈞、復興區調解會主席林沛筠等均一同出席活動。