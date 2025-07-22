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社會 社會焦點 保障人權

工程行老闆欠國庫30萬　「應收款項遭查扣」竟怒斥執行人員

▲屏東執行分署執行案件。（圖／屏東執行分署提供）

▲屏東執行分署執行案件。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名土木裝潢業者積欠罰鍰與保險費等公法債權近30萬元，遭法務部行政執行署屏東分署查扣應收款項後，情緒激動怒斥執行人員，甚至揚言陳情施壓。分署同仁冷靜應對並依法說明義務，義務人最終理解配合，繳清全數欠款。分署強調依法執行絕不容妥協，籲民眾勿心存僥倖，以免衍生更大損失。

屏東市一名經營土木裝潢工程的獨資營利事業負責人，不僅因拒絕接受酒測遭裁罰新臺幣18萬元，亦滯欠111年度綜合所得稅，並積欠其營利事業所應繳納之勞工保險費、勞退金及全民健康保險費等約10萬元，累計欠款金額近30萬元。義務人均置之不理，各移送機關即陸續移送屏東分署執行。

受理案件後，屏東分署同仁依法發出通知，命義務人到場說明及繳納所欠款項，惟義務人未依限到場。執行同仁遂依法啟動財產調查程序，查得該營利事業對第三人有應收款項，隨即依法扣押。義務人知悉後前往分署，過程中情緒激動，對執行人員語氣激烈，並揚言將尋求民意代表協助與對外陳情，企圖以此對執行作為施加壓力。

面對義務人之不理性反應，屏東分署執行同仁秉持依法行政、公正執行的原則，冷靜應對，耐心說明法律規定及其應負義務，並向義務人說明，其經濟狀況並不符合分期繳納條件，分署將依法就扣得款項收取用以清償所欠債權。義務人聽聞後語帶不滿離去。不久之後，義務人自行來電表示理解執行作為，並請求日後若仍有欠款，分署可直接寄發傳繳通知，願主動繳納，避免再遭查扣。最終，本案所涉罰鍰與各項費用順利清償，案件圓滿執行完畢。

屏東分署提醒，欠繳公法債權均應認真面對、依法履行，不應心存僥倖或試圖以施壓方式規避責任，否則最終仍將面臨財產遭查封、扣押等強制執行措施，反而得不償失。若有確實經濟困難無法一次清償者，分署亦提供分期繳納申請管道，審慎評估後予以協助。屏東分署將持續秉持「依法執行、關懷協助」的原則，落實國家債權，維護社會公平正義，也呼籲民眾共同守法，保障自身與家人權益。

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