拒繳3.5億保金！博弈教父陳政谷羈押屆滿　堅持不戴電子腳鐐

▲法院今日上午突然裁定陳政谷具保3.5億元、一週3次報到、限居限海8月，外加電子交還進行客機監控，但遭到陳政谷拒絕。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

九州集團博弈教父陳政谷涉嫌從事賭博、洗錢、行賄警官等案，由於起訴罪名均為所犯最重本刑10年以下有期徒刑之罪，依法第一審延長羈押以3次為限（最長9個月），羈押日期於今（17）日屆滿。不過中院上午突然裁定陳具保3.5億元、一週3次報到、限居限海8月，外加電子交還進行客機監控。近中午法院派員進入看守所為陳加裝電子腳鐶，被陳拒絕，目前雙方仍在僵持中。

陳政谷於去年5月24日被檢警逮捕、聲押獲准，8月23日起訴移審、接押至今，全案尚未進入審理階段，陳已經被關押剛好365天。陳卻在羈押期期滿最後一天，被法官高額交保、電子監控，為司法少見。

中檢調警於去年5月24日在高雄逮捕到陳政谷之後，於8月23日起訴陳政谷、前警政監林明佐、最美電競女董座徐培菁等33人。檢方認定陳男指揮旗下幹部在台灣、越南、柬埔寨長期經營LEO、THA，及KUBET等博弈網站，2017年至2023年以旗下剛谷、壹壹柒柒公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向賭客收取438億賭資、掩護詐團詐款1,853萬元。

此外，九州集團隨後將該不法所得轉移至翔谷投資、歐博森、剛谷、葳群、等9家公司，作為開發賭博遊戲、薪資發放與購地建屋及買名車等目的使用，並把不法所得匯往國外人頭境外公司，再輾轉匯回台灣，藉此來掩飾其不法所得的洗錢犯行。

陳政谷因案被檢方聲押獲准3個月，加上院方接押（3個月）、延押3次（6個月），剛好滿一年，即365天。因陳涉案起訴罪名均為所犯最重本刑為10年以下有期徒刑之罪，依照《刑事訴訟法》第108條第5、7項規定，第一審延長羈押以3次為限（最長9個月），林羈押期間將於於6月17日（即今天）下午5點30分屆滿，如未經裁判，視為撤銷羈押，法院依法應將被告釋放。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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