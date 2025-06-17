30位主任觀護人齊聚充電！鄭銘謙感性告白：司法不能只是劍與盾

▲全台主任觀護人齊聚，打造「柔性司法」回應社會期待 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「司法不只是劍與盾，更應是一雙溫暖的手！」法務部長鄭銘謙今（17）日出席全國主任觀護人會議暨在職訓練，勉勵全台觀護主管發揮柔性司法的力量，在懲惡之外，也能扶正人心，回應社會對司法的殷切期盼。

這場會議於台灣高等檢察署第三辦公室舉行，吸引來自全台約30位地方檢察署觀護主管參與。部長在開訓致詞中回顧上任一年的體悟，感性分享自己走訪基層、親眼看到更生人與家屬對「被接住」的渴望。他說：「司法的核心，不應只有起訴和判決，還要有溫度、關懷。

部長表示，觀護工作不是懲罰，而是轉化人心，「你們的工作，是讓一個人重新相信自己，也相信社會沒有放棄他。」

鄭銘謙說，過去一年走訪各地檢署轄區時，從更生人及馨生人、甚至家屬的眼神與對話中，深刻感受到社會對司法的期待，也更加堅信，司法工作除了法律專業，更要有「溫度」與「希望」。

▲鄭銘謙部長（中）、台灣更生保護會張斗輝董事長（右）與法務部保護司洪信旭司長（左）。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此次在職訓練課程涵蓋心理健康、AI法律應用、勞資爭議處理等議題，邀請學界與實務專家授課，包括中國文化大學洪瑞斌教授講授「建構健康職場環境」、北醫李崇僖院長解析「人工智慧與法律創新」，以及律師程居威講授「勞資爭議實例」。

鄭銘謙也在會中親切與觀護人合影致意，強調觀護是改變人性、改變命運的工作，需要更多彈性與敏銳，「我希望今天的課程，不只讓你們更專業，更讓你們看見，我們可以成為別人重生的起點。」