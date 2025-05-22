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Google打造AI Studio一條龍開發體驗　五大升級一次看！

▲▼Google I/O 202。（圖／Google）

▲Google針對旗下開發平台AI Studio釋出多項重磅升級。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google在本屆I/O開發者大會持續深化生成式AI生態系，針對旗下開發平台AI Studio釋出多項重磅升級，涵蓋應用部署、程式碼助理、媒體生成介面、模型整合協議與外部連結引用能力，正式向更高效、彈性與智慧化的開發流程邁進。以下是本次更新的五大關鍵亮點：

※一鍵部署Cloud Run，打造即刻上線的應用之路
此次最大亮點之一，是AI Studio新增原生支援一鍵部署至Cloud Run，讓開發者能在無需處理繁瑣伺服器設定的情況下，將開發中的應用快速上線。Google表示，Gemini API金鑰將透過後端自動安全託管，避免外洩風險並簡化安全性設置，協助開發者從原型順利轉移至生產環境，進一步縮短產品開發週期。

※Code Assistant強化迭代功能，支援差異比對與還原
在程式開發方面，Google也為Code Assistant注入新能力。開發者可透過這項工具針對既有應用進行編輯，還可比對程式碼變更版本（diff），甚至回溯至任意檢查點進行還原。此舉對於進行除錯、重構或多版本測試的團隊而言極具實用價值，展現生成式AI不再僅止於寫程式，而是參與版本控制與協作流程的重要一員。

※「Generate Media」整合三大創作模型，創作者一站式入口成形
針對內容創作者，Google推出全新「Generate Media」頁面，整合旗下三大生成工具：可產製高畫質圖像的Imagen、支援AI動態影像生成的Veo，以及Gemini多模態模型與原生語音生成引擎，為用戶提供一站式入口。使用者可在此頁中快速體驗並選擇最合適的生成工具，廣泛應用於教學、影片製作、社群行銷與原型展示等場景。

※MCP協議納入Gen AI SDK，推動開源工具整合
針對開發底層架構的彈性整合需求，Google 宣布 Model Context Protocol（MCP） 已原生支援納入 Google Gen AI SDK，並釋出範例應用供開發者參考。MCP 可協助模型準確理解多模態上下文，有助於整合外部框架與開源工具，為企業與研究機構打造更具規模與一致性的生成式應用環境。

※URL Context 實驗功能登場，AI讀得懂網頁了
最後一項亮點則是實驗性推出的 「URL Context」功能，賦予模型讀取與引用使用者提供之網址內容的能力。無論是摘要撰寫、事實查核、資料比對或是研究輔助，模型都能直接從指定連結中獲取資訊並據以回應。這項功能將大幅拓展 AI 與真實世界資料的連結能力，為處理資訊密集任務的知識工作者與學術單位提供強力支援。

※從「生成內容」到「生成應用」，Google全面進攻開發者生態
隨著生成式AI應用從內容創作跨足至實際應用開發，Google 此次釋出的五大功能，無疑展現出其欲打造「一條龍」開發體驗的決心。

不論是單人創作者、AI初創團隊，或是企業級部署需求，AI Studio的升級都將為不同層級的開發者提供更完整的技術支援。而隨著MCP與URL Context的引入，Google更進一步跨越模型與資料、內容與應用的界線，正式邁入生成式開發的全新階段。

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