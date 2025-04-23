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快訊／淡水逆子「窗簾勒頸」絞殺酗酒父　一審判刑16年

▼警方逮捕黃男帶回分局偵訊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市淡水區黃姓男子以窗簾繩狠勒父親脖子致死。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北淡水31歲黃男不滿61歲父親酗酒，雙方爆發衝突後，竟以窗簾繩勒斃父親逃逸，80多歲阿嬤起床驚見兒子倒地身亡嚇得報警。警方迅速逮捕黃男，本案原應由國民法官審理，但兇嫌姊姊身兼被害人與被告家屬，希望「家務事不被外人看見」，法院考量家屬心情與媒體壓力，裁定不適用國民法官程序。士林地院今（23日）依殺害直系血親尊親屬罪，判處黃男16年徒刑。

悲劇發生於2024年1月29日清晨，黃父在客廳酗酒鬧事，黃男不滿與父親互嗆怒罵，雙方甚至拿起桌上物品互相丟擲，衝突擴大至臥室，黃男一怒之下扯下窗簾繩纏住父親脖子，竟將其活活勒死，隨即逃出家門。阿嬤聽聞爭執與關門聲後跑到孫子房查看，發現兒子已無生命跡象，嚇得立即報警。

警方調閱監視器後，於淡水捷運站旁金色水岸公園將黃男逮捕。他坦承行兇，全案依殺人罪送辦後收押至今。據悉，有毒品前科的31歲黃姓男子平時以打零工維生，與爸爸及阿嬤同住，但黃父長年有酗酒習慣，與兒子時常發生爭吵，多次驚動轄區員警到場協調，互相聲請保護令。

本案原屬國民法官法適用範圍，但黃男姊姊身為被害人之女及被告親屬，於偵查階段即表達反對，表示：「如果可以，我不想進行國民法官程序，因為這件事的被害人和加害人都是我的家人，我不希望家裡的事情被其他人看見。」法院認為，被害人家屬都是一般國民，在重大創傷後對訴訟程序的意見應優先考量，且此案恐引發媒體高度關注，進一步干擾家屬心理重建，檢方也同意應尊重家屬意願。

綜上考量，士林地院依《國民法官法》第6條第1項第5款規定，裁定不適用國民參與審判程序，並於今（23）日依殺害直系血親尊親屬罪，判處黃男16年徒刑。理由尚待公布。

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