好市多結帳「人肉佔位」！女子遭制止不爽嗆：我人先到的

▲有網友在好市多排隊結帳時，遇到「人肉佔位」的情況。（示意圖／擷取自好市多官網）

圖文／CTWANT

好市多高雄店近日有網友在結帳時，碰見1名女子人肉佔位，推車卻在後方，害他氣得當場與對方吵了起來，收銀員出面要該名女子「下次不要這樣」，沒想到對方竟惱羞成怒，結帳時東西都用丟的，誇張行徑令人傻眼。

有網友在臉書社團「爆料公社」控訴，表示21日晚上7點半左右，他在好市多高雄店排隊結帳，前面的女子在推購物車的親友還未到時，就先排在隊伍中卡位。

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網友氣得與對方理論，表示「哪有這樣人肉佔位的？」對方還理直氣壯地回應「我們人先到了啊」、「我們的車在後面啊」。收銀員看不下去出面制止，表示「請妳下次車子到了再排結帳」。沒想到女子遭收銀員「洗臉」後竟惱羞成怒，結帳時東西都用丟的，讓網友在一旁看了直呼「超級沒品」。

貼文曝光，網友們紛紛留言批評插隊女子，「人不要臉，天下無敵」、「當排隊的是傻子」、「結帳也要人肉佔位喔？有差那點時間嗎？」

還有好市多會員分享自身經歷，「我有遇過！推車在但沒人，我一直等，後來直接把推車移開我往前結帳」、「在好市多真的能看到各式各樣的人品」。

事實上，在鬧區、大馬路上的路邊停車位，遇到「人肉佔位」的情況不在少數，依據《道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款》規定，在路邊停車位人肉佔位是違法的，可處500元罰鍰。不過若佔位情況發生在私人停車場，或大賣場的停車場時，該法就不適用，只能靠業者自行規定。

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