天冷騎車「要先暖車嗎」　YAMAHA曝解答：做錯1事可能傷引擎　

▲天氣冷騎機車「要暖車嗎」，YAMAHA曝正確答案，做錯1動作可能會傷害到引擎。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

3月底又有冷空氣將抵達台灣，且強度可能逼近寒流等級，也讓「天氣冷究竟要不要暖車」議題再次引起討論。對此，台灣YAMAHA（山葉）指出，天氣寒冷時確實需要暖車（熱車），也分享2大正確的暖車方式，並警告1動作做錯，可能會傷害到引擎。

YAMAHA在官方臉書粉絲團表示，天氣冷颼颼，引擎冷冰冰，許多人好奇「究竟機車出發之前，需不需要先熱車呢」，答案當然是「需要」。YAMAHA接著分享2大正確的暖車方式，分別是「發動引擎後，等待10秒再出發」以及「前兩公里時速不超過60公里」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

YAMAHA也點出2種不正確的暖車方式，第一種是原地長時間等待，這種方式溫度上升慢，也容易導致積碳、機油劣化以及造成空氣污染、第二種方式是重催油門，由於引擎還沒有達到工作溫度，潤滑性也不足，一旦重催油門「可能造成異常磨損，傷害到引擎」。

至於有車主可能會好奇，等待10秒加上低速行駛，這樣暖車真的足夠嗎，事實上，相較早期機車因油化器供油霧化效果不佳，必須仰賴汽缸的高溫提升燃燒效率，現在機車都採用電腦噴射系統，供油控制相對精準，可以輕鬆讓引擎回歸工作溫度，所以現在暖車只要簡單2步驟，就能回歸正常騎車。