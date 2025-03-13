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社會 社會焦點 保障人權

吸收未成年車手擴大收款量能！南警破投資詐團　主嫌、車手頭羈押

▲台南市警刑警大隊、白河分局，在檢察官指揮下破獲以30歲姚姓男子為首的投資詐騙集團，該集團向孫、黃等人詐騙約2500萬元，警方逮獲姚嫌等13人及相關證物一批，姚、羅等2嫌聲押獲准。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市檢警破獲以30歲姚姓男子為首的投資詐騙集團，姚、羅等2嫌聲押獲准。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警刑警大隊、白河分局，在檢察官指揮下破獲以30歲姚男為首的投資詐騙集團，該集團吸收未成年下線車手擴大收款量能，在台南地區向孫、黃等被害人面交得逞，所得贓款高達2500萬元，被害人獲利卻不能出金才知受騙，警方逮獲姚嫌等13人及證物一批，全案依法送辦，姚、羅等2嫌經檢察官聲請羈押獲准。

▲台南市警刑警大隊、白河分局，在檢察官指揮下破獲以30歲姚姓男子為首的投資詐騙集團，該集團向孫、黃等人詐騙約2500萬元，警方逮獲姚嫌等13人及相關證物一批，姚、羅等2嫌聲押獲准。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警白河分局、刑事警察大隊接獲被害人報稱疑似遭假投資詐騙，損失金額高達新台幣2000餘萬元，立即成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經調查發現被害人遭不同詐騙集團利用Line等社群平台，假借名人帳號發布投資相關訊息，誘使被害人加入好友後，再轉介給佯稱該名人助理並將被害人加入「林娟VIP技術學院」、「財運興隆」等詐騙群組，以「玉杉資本股份有限公司」、「旭達投資股份有限公司」專業老師帶領操作為噱頭。

▲台南市警刑警大隊、白河分局，在檢察官指揮下破獲以30歲姚姓男子為首的投資詐騙集團，該集團向孫、黃等人詐騙約2500萬元，警方逮獲姚嫌等13人及相關證物一批，姚、羅等2嫌聲押獲准。（圖／記者林東良翻攝，下同）

詐騙集團每日分析股票盤勢、推薦當沖標的等手法誘騙被害人，並透過詐騙集團所提供網址下載「玉杉」、「贏家e點通」等APP儲值現金、操作股票，被害人陸續多次以面交現金、黃金等方式投入大筆金額，待帳面上投資獲利無法「出金」，始驚覺遭詐騙。

案經數月蒐證發現，該詐騙集團以犯嫌30歲姚姓男子為首，以工作輕鬆、月入數萬、免經驗等話術吸收未成年下線車手，擴大集團勢力，在台南地區向孫姓被害人（退休教師，被騙2000多萬，10次面交得逞)；黃姓被害人（工程師，被騙500多萬），所得贓款高達2500萬元，仍持續清查中。

▲台南市警刑警大隊、白河分局，在檢察官指揮下破獲以30歲姚姓男子為首的投資詐騙集團，該集團向孫、黃等人詐騙約2500萬元，警方逮獲姚嫌等13人及相關證物一批，姚、羅等2嫌聲押獲准。（圖／記者林東良翻攝，下同）

專案小組與彰化警局彰化分局、鹿港分局於2024年9月23日起至2025年2月25日，分別在台南市、彰化縣、高雄市等地，陸續拘捕車手頭姚嫌、監控收水手26歲杜嫌、車手兼下線車手頭21歲羅嫌、車手25歲湯嫌、車手20歲周嫌及少年車手17歲洪嫌等共13名詐團成員到案，並查扣作案用手機等贓證物。2025年3月4日，姚嫌等13人依違反刑法詐欺、偽造文書、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦，另犯嫌姚、羅等2人，經檢察官聲請羈押獲准。

▲台南市警刑警大隊、白河分局，在檢察官指揮下破獲以30歲姚姓男子為首的投資詐騙集團，該集團向孫、黃等人詐騙約2500萬元，警方逮獲姚嫌等13人及相關證物一批，姚、羅等2嫌聲押獲准。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市刑警大隊大隊長李宏倫呼籲，民眾於瀏覽社群網站時如發現假借社會名人或股市專家推薦高獲利、穩賺不賠投資理財即是詐騙，應注意避免誤入陷阱，另投資訊息應多方查證，如有疑慮，應立即撥打165反詐騙諮詢專線或110尋求協助，避免受害，保障自身財產安全；另民眾若發現身邊可疑人、事、物，可能為提領車手，可撥打110提出檢舉。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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