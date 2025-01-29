5700枚砲火對準首爾！北韓恐引爆核彈　200萬人慘死屍體蒸發成灰

▲北韓曾揚言開砲攻擊首爾、燒成火海，美國智庫分析極有可能發生。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）近期軍事威脅引發關注，除核武威脅外，其長射程砲火力亦引起南韓警惕。北韓擁有約5700門長射程砲，並已部署至前線，隨時可能對首爾及周邊地區發動大規模炮擊。此外，若北韓決定發動核攻擊，則將對首爾造成極為嚴重的損失，數百萬人可能死傷。這些威脅凸顯南韓需加強防衛及核威懾能力的必要性。

綜合韓媒軍事分析，北韓目前已在西部至東部前線部隊中部署了8個砲兵旅，這些旅擁有的長射程火砲，估計數量高達5700門，其中包括240mm和300mm的遠程火箭炮。若北韓發動攻擊，這些火砲將能夠在短時間內對首爾及首都圈造成致命打擊。240mm火箭炮的最大射程為65公里，若從休戰線附近發射，將能夠準確打擊首爾北部等重要目標，這對當地居民構成極大威脅。

此外，根據專家分析，如果北韓發射核彈並在首爾市區上空引爆，將會造成毀滅性的後果。若以20千噸威力的核彈引爆，首爾市府周圍5公里內的區域將成為死亡區，可能導致超過11萬人死亡、53萬人受傷。而若核彈威力達到100千噸，則可能造成36萬人死亡，200萬人死傷。首爾市區將會因高熱能而出現大規模物體蒸發，建築物崩塌，生還機率微乎其微。

▲金正恩視察核武研究所，北韓官媒公開戰術核彈頭「火山-31」。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，北韓的長射程砲及核武威脅並非新手段，但近期情勢升級，令南韓及國際社會對其可能的攻擊性行為更加關注。

南韓世宗研究所韓半島戰略中心主任鄭成長指出，南韓需加強自我防衛能力，避免過度依賴外部力量，尤其在核威懾方面應積極推動自有核武的發展，以應對來自北韓的多方面威脅，這不僅關乎軍事力量的對抗，更是南韓維護自身安全的必要策略。

隨著北韓不斷強化其軍事實力，南韓和國際社會面臨的威脅愈加複雜。北韓的長射程砲及核武潛力，對首爾及周邊地區的安全構成日益嚴峻的挑戰，迫使南韓必須進一步加強防禦準備，並考慮改變現有的軍事策略。