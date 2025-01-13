快訊／疑性騷25歲女警遭調職！基隆市警局長發聲：依法處理以還清譽

▲基隆警局長翁群能爆性騷女警，隨後便遭調任，對此回應了。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市警察局8日晚間舉辦刑事餐會，期間局長翁群能逐桌敬酒時，疑似因喝酒太嗨竟擁抱一名25歲女刑警，並用臉部磨蹭對方臉頰，此舉讓該名女警及現場人員均感到相當錯愕，事件爆出後引發輿論，而警政署13日公布高階警官異動名單，其中翁群能遭調任至航空警察局任副局長，稍早他發出新聞稿回應了。

翁群能新聞稿如下：

感謝市長、議會、署裡長官一年來對警察局的支持、嘉勉、指導及警察局同仁群策群力，讓警政三核心任務的治安、交通、服務皆有優良成效表現 ，也請對接任者林信雄局長持續支持、鼓勵、指正。

這次個人離開現職，要感謝署裡長官理解，個人為團隊持穩常態運作、個人職務是一時的理念，而誠摯建議實施調整，這可以使日前刑大年終工作餐會事件，有一個初步公允的段落。

上述餐會之目的在凝聚團體、鼓舞士氣，且刑事工作特性，辦案時不眠不休，緝捕犯嫌時冒生命風險完成任務，是一個生命與共打虎親兄弟的大家庭、是手足、是兄弟姊妹，個人以非常欣喜態度來參與且與大家相互凝聚情感致意，在一般餐會通念認知下進行，絕無其他刻意的想法及行為，其他問題，個人會坦然面對，依法嚴謹處理以還清譽。