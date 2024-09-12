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洋芋片不到半包！他怒留1星罵「垃圾食品」　釣出業者神回1句

▲▼ 。（圖／）

▲男子前後買了3包裝蚵仔煎，打開都發現內容物不到包裝的一半。（圖／擷取自Facebook／華元食品粉絲團）

圖文／CTWANT

國內零食大廠華元食品所出產的「波的多蚵仔煎」洋芋片，是台灣最經典的人氣餅乾之一，無論是男女老少都喜愛這鹹香的特殊風味，讓人一口接一口欲罷不能，不過就有民眾疑似不滿洋芋片份量太少，竟直接在食品公司的Google評論區留下1星負評，更火大怒嗆「垃圾食品公司，祝你們早早倒閉」。對此，業者也霸氣神回1句，引起網友大讚「這廠商好誠實！」

一名網友在食品公司的Google評論區曬出照片，留言怒批「不到包裝的一半，這是第3次了，這辣度是我去外面買吃的小辣的10分之1，也不會香，垃圾食品公司，祝你們早早倒閉。」

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▲▼ 。（圖／）

▲男子在食品公司的Google評論區留下1星負評，怒轟香辣口味蚵仔煎洋芋片份量太少、不夠辣。（圖／擷取自Google Maps）

怎料竟釣出業者回覆，「您好，洋芋片是垃圾食物沒有錯哦！請斟酌食用，謝謝您的指教，產品如有任何問題，歡迎致電與我司聯繫。」

對話截圖也被轉發到臉書社團「爆廢公社」，網友看完紛紛笑翻直呼，「這麼誠實的公司不多見了」、「是不是吃了誠實豆沙包」、「對自己產品的定位非常清楚的公司」、「沒有看過這麼誠實的公司，應該要大力支持」、「笑死！小編真會」、「覺得業者回覆很實在」、「誠實！我就愛這種商家」、「會善意提醒消費者的商家不多了。」

另外也有人好奇到底多好吃，「很氣！但還是買了3次，真愛嗎」、「感覺很好吃，居然買3次」、「還買3次，一定是真愛。」

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